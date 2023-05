Probabili formazioni Roma Siviglia/ Diretta tv: chi giocherà la finale di Europa League 2023? (30 maggio)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SIVIGLIA: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Roma Siviglia entriamo già nel clima partita verso la finale di Europa League 2022-2023 che si giocherà domani sera alla Puskas Arena di Budapest. L’attesa d’altronde è già altissima a Roma, dove i tifosi giallorossi si trovano davanti a quello che è un vero e proprio bivio sportivo per la Magica. In caso di successo, la Roma vincerebbe la prima Coppa Uefa/Europa League della sua storia e la seconda Coppa europea consecutiva dopo la Conference League 2022, garantendosi anche la qualificazione per la prossima Champions League, ma in caso di sconfitta il bilancio stagionale diventerebbe in un sol colpo negativo.

ROMA, DECISA LA MAGLIA PER BUDAPEST/ Come è fatta? Patch speciale in finale di Europa League (30 maggio 2023)

La sconfitta di sabato contro la Fiorentina infatti è stata la conferma definitiva che in campionato le prime quattro posizioni sono troppo lontane per la Roma, quindi la stagione degli uomini di José Mourinho si deciderà contro il Siviglia. D’altronde il discorso è praticamente identico per gli spagnoli, che hanno vissuto una Liga decisamente sofferta (qualche mese fa erano addirittura in zona retrocessione), ma nella “loro” Europa League sono sempre una garanzia e puntano a quello che sarebbe il settimo trionfo in un ventennio, dopo aver eliminato la Juventus in semifinale. Tutto questo premesso, scopriamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Siviglia.

VIDEO/ Siviglia Juventus (2-1) gol e highlights. Gli andalusi la ribaltano

DIRETTA ROMA SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la copertura della finale Roma Siviglia in diretta tv sarà garantita sia su Rai Uno, quindi in chiaro per tutti, sia per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Sarà invece addirittura tripla la copertura in diretta streaming video, perché ai servizi offerti da Rai Play e Sky Go si aggiungerà anche la piattaforma Dazn, naturalmente per i propri abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SIVIGLIA

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Siviglia, considerate le condizioni di Dybala che restano il grande dilemma di questi giorni di avvicinamento alla finale di Europa League per José Mourinho, il modulo di riferimento giallorosso potrebbe essere il 3-5-1-1: nessun dubbio in difesa, con il portiere Rui Patricio protetto dalla tradizionale retroguardia a tre formata da Mancini, Smalling e Ibañez; potremmo poi vedere Zalewski spostato sulla fascia destra (ormai non è più una novità), mentre con questo modulo avremmo tre uomini nel cuore del centrocampo della Roma, cioè Cristante, Matic e Wijnaldum, infine salvo brutte notizie sulla sua condizione ci sarà Spinazzola come esterno sinistro; con questo assetto, il reparto offensivo si ridurrebbe a capitan Pellegrini sulla trequarti, in sostegno al centravanti che sarà naturalmente Abraham, con Dybala che dovrebbe essere il jolly per i minuti che riuscirà a giocare.

DIRETTA/ Siviglia Juventus (risultato finale 2-1): andalusi in finale con la Roma!

LE MOSSE DI MENDILIBAR

Sul fronte spagnolo, l’allenatore José Luis Mendilibar per le probabili formazioni di Roma Siviglia dovrebbe adottare come modulo di riferimento il 4-2-3-1 che ad aprire gli undici titolari sicuramente prevederà in porta Bono; davanti a lui, la difesa a quattro dovrebbe essere composta dal capitano Jesus Navas, i due centrali Badé e Gudelj, infine a sinistra l’ex interista Telles; a centrocampo ecco la coppia mediana formata da Fernando e dal veterano Rakitic; infine, ecco sulla trequarti un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Ocampos, in posizione centrale Torres e sulla sinistra il grande ex di questa finale di Europa League, cioè naturalmente Lamela, tutti a sostegno del centravanti titolare del Siviglia, che sarà ancora una volta En-Nesyri.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SIVIGLIA: IL TABELLINO

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Lamela; En-Nesyri. All. Mendilibar.











© RIPRODUZIONE RISERVATA