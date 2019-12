Probabili formazioni Roma Spal/ Diretta tv: Dzeko è la certezza in attacco (Serie A)

Si giocherà solo alle ore 18,00 di domani sera tra le mura dell’Olimpico la sfida della Serie A tra Roma e Spal, le cui probabili formazioni sono ora sotto la lente di ingrandimento. Dopo la faticosa qualificazione alla prossima fase dell’Europa league, Mister Fonseca torna in campo e certo per il tecnico giallorosso sarà complicato fissare le probabili formazioni di Roma Spal: anche alla vigilia della 16^ giornata di Serie A l’infermeria di Trigoria è piena e pure non scordiamo l’assenza annunciata di Gianluca Mancini, out per decisione del giudice sportivo. Pure Semplici approccia al turno di campionato con qualche defezione di troppo a cui porre rimedio: non si annuncia dunque un turno facile per entrambi i club, che pure hanno bisogno di punti prima della chiusura del turno di andata di Campionato. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Spal.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Spal verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati al servizio dunque potranno seguire questa partita di Serie A al canale Sky Sport Serie A, e il match naturalmente sarà disponibile anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPAL

LE MOSSE DI FONSECA

Anche dopo le fatiche dell’Europa league, Fonseca certo non rinuncerà al classico 4-2-3-1 come modulo di partenza dei giallorossi per le probabili formazioni di Roma Spal, ma certo il tecnico dovrà fare attenzione a consegnare le maglie da titolari, considerate assenze e casi dubbi. Ecco che già in difesa dobbiamo segnalare lo stop di Mirante: per fortuna torna a disposizione Pau Lopez per coprire lo specchio. Di fronte al numero 1 poi ci sarà spazio per Fazio e uno tra Smalling e Juan Jesus al centro, oltre che per il duo Spinazzola-Kolarov ai lati. Nella mediana sono poi mosse obbligate con la coppia Diawara-Veretout: pure non mancherà il solito Pellegrini sulla tre quarti, dopo un recupero lampo dal guaio al piede. In avanti la certezza per la Roma è Edin Dzeko: al fianco del bomber ci sarà poi spazio per Zaniolo e Mkhitaryan, con Perotti e Under però sempre a disposizione.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Dovrebbe essere invece il 4-3-1-2 il modulo di partenza della Spal, dove in attacco sono sicuri di trovare posto dal primo minuto Petagna e Jankovic: con loro poi non mancherà Valoti, posto a sostegno delle prime due punte. Sono poi maglie consegnate nella mediana degli estensi con Murgia, Valdifiori e Missiroli confermati per la trasferta all’Olimpico: occhio però a Strefezza, unica alternativa dalla panchina in questa parte dello schieramento. Semplici ha poi le idee ben chiare anche in difesa, dove verranno confermati in toto i 4 che erano già stati titolari nell’ultimo turno di Serie A contro il Brescia nonostante il KO: ecco allora domani Cionek, Vicari, Tomovic e Igor posti di fronte a Berisha.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 37 Spinazzola, 20 Fazio, 5 J Jesus, 11 Kolarov; 42 Diawara, 21 Veretout; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko All. Fonseca

SPAL (4-3-1-2): 99 Berisha; 4 Cionek, 23 Vicari, 40 Tomovic, 3 Igor; 11 Murgia, 7 Missiroli, 6 Valdifiori; 8 Valoti; 95 Jankovic, 37 Petagna All. Semplici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA