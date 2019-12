Probabili formazioni Roma Spal/ Quote, dubbi per Semplici in attacco (Serie A)

Analizziamo ora da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma e Spal: siamo infatti alla vigilia del fischio d’inizio di questo atteso match per la 16^ giornata di Serie A, previsto oggi all’Olimpico alle ore 18,00. Siamo infatti ben curiosi di conoscere le mosse di Fonseca per questo impegno casalingo: le fatiche dell’Europa league con la qualificazione trovata in extremis ( e un sorteggio che fa paura) e l’infermeria ben piena non facilitano certo l’operato dello stesso allenatore della Lupa. Di contro poi oggi ci sarà un avversario temibile, contro cui la Roma nella passata stagione non ha mai brillato. Parliamo della Spal di Semplici, che dopo anche il KO subito contro il Brescia ha certo voglia di fare bene in questa complicata trasferta all’Olimpico. Andiamo allora a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Roma e Spal.

QUOTE E PRONOSTICO

Sulla carta la squadra di Fonseca non dovrebbe temere troppo e il pronostico è a marca giallorossa. Anche il portale di scommesse snai nell’1×2 ha fissato a 1,28 la vittoria della Roma contro il più elevato 11,00 assegnato alla Spal: il pari vale 5,50.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPAL

LE MOSSE DI FONSECA

Assenti a parte, anche oggi per le probabili formazioni di Roma Spal Fonseca certo non rinuncerà al classico 4-2-3-1, dove però in difesa il primo a mancare sarà Mancini, relegato in tribuna per decisione del giudice sportivo. Ecco che allora oggi pomeriggio al centro del reparto vedremo Fazio e Juan Jesus, con il duo Kolarov-Spinazzola adibito sulle fasce. Sarà poi spazio in mediana per Diawara e Veretout, mentre sulla tre quarti il titolare dal primo minuto sarà Pellegrini. Qualche dubbio poi si accende in attacco: confermato Dzeko prima punta come pure Zaniolo esterno, ecco che sono Mkhitaryan, Perotti e Under a contendersi la maglia rimanente.

LE SCELTE DI SEMPLICI

All’Olimpico ci sarà spazio invece per il classico 3-5-2 per la Spal, che pure non vedrà il solito titolare Kurtic, fermato in questa 16^ giornata di campionato dal giudice sportivo. Senza l’ex Atalanta allora il reparto a cinque al centro vedrà in campo oggi dal primo minuto Murgia, Valdifiori e Missiroli: toccherà allora a Strefezza e Cionek coprire i lati, benché Valoti rimanga sempre a disposizione dalla panchina. Per l’attacco è poi ballottaggio per il ruolo al fianco di Petagna: Floccari e Paloschi, in gol in coppa, si contendono il posto, ma pure Jankovic potrebbe alfine spuntarla. Segnaliamo che infine non ci saranno sorprese nello schieramento difensivo della Spal, posto di fronte a Berisha: Igor, Vicari e Tomovic saranno i titolari confermati.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 19 P Lopez; 37 Spinazzola, 20 Fazio, 5 J Jesus, 11 Kolarov; 21 Veretout, 42 Diawara; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko All. Fonseca

SPAL (3-5-2): 99 Berisha; 40 Tomovic, 23 Vicari, 3 Igor; 4 Cionek, 7 Missiroli, 6 Valdifiori, 11 Murgia, 21 Strefezza; 10 Floccari, 37 Petagna All. Semplici.



