Probabili formazioni Roma Spezia/ Diretta tv, i dubbi di Motta all’Olimpico

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle probabili formazioni di Roma Spezia, sfida in programma solo domani all’Olimpico alle ore 20.45, che pure chiuderà il quadro della 17^ giornata di Serie A. Archiviata per il momento l’esperienza in Europa (ma i giallorossi saranno ancora in campo nel 2022 con la Conference league), ecco che Mourinho e i suoi tornano protagonisti in campionato, con il chiaro obbiettivo di superare un rivale che in passato ha dato parecchi grattacapi e fare bottino pieno di punti.

Con solo la settima posizione in graduatoria e due sconfitte di fila a cui porre rimedio (l’ultima con l’Inter) la Lupa deve cominciare a correre: pure non sarà facile per il tecnico lusitano affrontare lo Spezia domani, considerate le sempre tante defezioni che emergono a Trigoria. Pure Motta però scenderà in campo con qualche dubbio: in casa ligure pure si contano diverse assenze e soprattutto il tecnico pare indeciso tra il classico 4-3-3 o il 3-5-2 visto nelle ultime uscite. Non sono dunque pochi i punti di domanda che sorgono oggi: proviamo a fare chiarezza, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Roma Spezia.

ROMA SPEZIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo agli appassionati che la sfida tra Roma e Spezia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, essendo una delle tre partite del turno di campionato trasmesse anche dalla televisione satellitare. Di conseguenza raddoppia la diretta streaming video, fornita da Sky Go oltre che da DAZN, che trasmette naturalmente tutte le partite del massimo campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

LE MOSSE DI MOURINHO

Pure nella 17^ giornata di serie A non sono poche le defezioni a cui Josè Mourinho dovrà fare fronte: non sarà semplice per lo Special One fissare dunque l’11 di partenza. Ipotizzando comunque il 3-4-2-1 come modulo, ecco che già in difesa domani sarà spazio dal primo minuto per Smalling, Ibanez e Kumbulla, mentre Mancini risulta squalificato dal giudice sportivo. Saranno dunque avanzati a centrocampo i terzini Vina e Karsdorp, mentre al centro non dovrebbero mancare domani dal primo minuto sia Cristante che Veretout, benchè pure rimangono a disposizione Villar e Diawara. Per l’attacco della Lupa pure dobbiamo oggi ricordare i forfait di El Shaarawy e Pellegrini, come pure di Zaniolo, quest’ultimo squalificato: domani avremo dunque Abraham in prima punta, accompagnato da Mkhitaryan e da Shomurodov.

LE SCELTE DI MOTTA

Potrebbe essere tentato dal 3-5-2 Thiago Motta per mettere giù le probabili formazioni di Roma e Spezia: il tecnico pure ha a disposizione una rosa praticamente al completo (ad eccezion fatta del solito Sena). Se così sarà ecco che allora domani dovrebbero trovare posto dal primo minuto in difesa Amian, Erlic e Nikolaou, ma non dimentichiamoci di Reca, sfruttabile come esterno a centrocampo o anche in difesa, in caso di reparto a 4. Per l’ampio reparto a 5 dello Spezia, pure Motta dovrebbe consegnare ancora la maglia da titolare a Kovalenko, Bourabia e a Maggiore al centro, mentre sull’esterno si faranno avanti dal primo minuto Gyasi (in rete col Sassuolo pochi giorni fa) e Bastoni. Pochi dubbi anche in attacco, con la riproposizione del duo Nzola-Manaj: attenzione a Verde che in passato ha già fatto male alla squadra capitolina.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): R Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Mkhitaryan, Shomurodov; Abraham All. Mourinho.

SPEZIA (3-5-2): Provedel: Amian, Elric, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Maggiore, Bastoni; Nzola, Manaj. All. Motta



