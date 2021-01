Probabili formazioni Roma Spezia/ Diretta tv, Italiano rischia Nzola titolare?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA: CHI DOMANI IN CAMPO?

Si accenderà solo domani pomeriggio alle ore 15.00 all’Olimpico, la sfida per la 19^ giornata di Serie A tra Roma e Spezia, le di cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Italiano come specialmente del giallorosso Fonseca per questo scontro, che deve segnare il netto riscatto della Lupa. La squadra della Capitale è infatti di ritorno da una gravissima debacle occorsa in Coppa Italia, proprio contro i liguri: negli ottavi di finale, i giallorossi non solo, contro pronostico, sono stati amaramente sconfitti per 4-2 dalla neopromossa ma pure hanno fatto grave figuraccia, sbagliando le sostituzioni. Dopo tale brutta vicenda, servirà domani tornare a comportarsi da squadra da primi gradini della Serie A, contro lo stesso avversario, pur pronto a fare di nuovo colpo grosso. Mister Italiano sa bene di non poter sottovalutare l’avversario domani e, per dare seguito all’ottimo trend di risultati da poco inaugurato, opterà domani per i suoi titolari più in forma: nulla andrà lasciato al caso contro una Roma ferita e arrabbiata. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Spezia.

ROMA SPEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Spezia verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico bisognerà andare su Sky Sport Serie A, disponibile al numero 202 del decoder per tutti gli abbonati, e in alternativa questa partita di campionato sarà fruibile anche tramite il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go che può essere attivata su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Spezia di domani pomeriggio, ecco che il tecnico lusitano, pur non rinunciano al classico 3-4-2-1, pur opterà per diverse modifiche rispetto all’11 visto nell’ultimo incontro di Coppa Italia, dando maggiore spazio ai soliti big. Ecco che allora domani rivedremo pronto dal primo minuto in attacco Edin Dzeko, accompagnato ancora da Mkhiatrayn e da Pellegrini, avanzato sull’esterno del reparto. A centrocampo di conseguenza sarà spazio per Veretout in coppia con Villar: in corsia ecco pronti Spinazzola e Karsdorp, pur con Bruno Peres a disposizione dalla panchina. Nella difesa composta a tre davanti a Pau Lopez (ancora favorito sull’acciaccato Mirante) si noterà l’assenza di Mancini fermato dal giudice sportivo dopo la sfida con la Lazio: ecco allora Kumbulla in compagnia di Ibanez e Smalling.

LE SCELTE DI ITALIANO

Pure Vincenzo Italiano domani pomeriggio, fissato il classico modulo 4-3-3 darà maggior spazio ad alcuni suoi titolari, che sono rimasti a riposo nell’ultimo impegno di coppa lo scorso martedì. Ecco che allora oggi rivedremo pronti dal primo minuto in attacco Gyasi e Farias: al loro fianco si dovrebbe far avanti Piccoli, sempre che il tecnico non voglia arrischiare un acciaccato Nzola. A centrocampo irrinunciabile in cabina di regia Agoume, questa volta accompagnato però con le maglie da titolari da Estevez e Pega: occhio poi a Ricci, che scalpita dalla panchina. Per la difesa da collocare davanti al numero 1 Provedel, va detto che si fanno avanti per la maglia da titolare al centro Chabot e Terzi: in corsia mancherà lo squalificato Vignali, ma proveranno a dare il loro meglio Ismajli e Marchizza.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Veretout, Villar, Karsdorp; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko All. Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ismajli, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Pega; Gyasi, Piccoli, Farias All. Italiano



© RIPRODUZIONE RISERVATA