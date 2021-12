Probabili formazioni Roma Spezia/ Quote, c’è Shomurodov dal 1^ minuto

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA: CHI IN CAMPO QUESTA SERA?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Spezia, sfida che chiude la 17^ giornata della Serie A, e match atteso questa sera alle ore 20.45. La squadra di Jose Mourinho torna dunque protagonista in campionato, intenzionata a porre rimedio agli ultimi due KO di fila raccolti nelle ultime settimane contro Bologna e Inter: pure sarà in campo ancora una volta fortemente decimata (oltre agli infortunati si aggiungono le squalifiche di Zaniolo e Mancini) e contro un rivale che in precedenza ha dato parecchio filo da torcere.

Non si annuncia dunque oggi una sfida facile per lo Special One: ma neppure per Thiago Motta, la cui panchina pare quando mai traballante in questi giorni. Con solo 12 punti messi da parte fin qui in stagione e solo 4 punti ottenuti nelle ultime cinque uscite. Per il tecnico spezzino il futuro appare fosco: urge da parte della squadra bianconera un vero riscatto, ma contro una big come la Lupa non è scontato. Vediamo ora da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Spezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur in chiara difficoltà, alla vigilia della sfida per la 17^ giornata di Serie A non possiamo non dare il favore del pronostico alla formazione di casa: vediamo però che ci dicono le quote della Snai. Considerando l’1×2 ecco che pure oggi il successo della Roma è stato dato a 1.40, contro il più alto 7.25 segnato per la vittoria dello Spezia: il pari paga 5.00 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

LE MOSSE DI MOURINHO

Per disegnare le probabili formazioni di Roma Spezia, ecco che Mourinho ancora una volta dovrà fare il conto degli indisponibili, che non sono davvero pochi anche nella 17^ giornata di campionato. Pure segnato il 3-4-1-2 di partenza, ecco che questa sera dovremmo avere ancora dal primo minuto Kumbulla, Smalling e Ibanez in difesa, con Rui Patricio al solito collocato tra i pali. Per il centrocampo non vi sono gran problemi per lo Special One visto che sono a disposizione sia Cristante che Veretout: ai lati dovrebbero fare vedere invece Vina e Karsdorp dal primo minuto. In avanti pure si farà sentire l’assenza del capitano Pellegrini, come di Zaniolo ed El Shaarawy: avremo allora Mkhitaryan sulla linea della trequarti, con Abraham e Shomurodov in attacco.

LE SCELTE DI MOTTA

Questa sera all’Olimpico Motta dovrebbe dare continuità al 3-5-2 di partenza, dove pure si farà sentire l’out di Nzola, “punito” dal tecnico per un ritardo in allenamento. Senza l’attaccante avremo dunque verde in campo dal primo minto in attacco, in coppia con Manaj, fresco di gol con il Sassuolo nell’ultimo turno. Alle spalle delle due punte si faranno vedere dal primo minuto Kovalenko, Bourabia e Maggiore al centro, mentre toccherà al duo Gyasi-Bastoni completare l’ampio schieramento bianconero. In difesa nessuna novità per Motta, col trittico composto da Amian, Erlic e Nikolaou: al solito avremo Provedel a coprire lo specchio del club ligure.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): R Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp. Veretout, Cristante, Vina; Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham All. Mourinho

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikoalou; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Maggiore, Bastoni; Manaj, Verde All. All Motta





