Probabili formazioni Roma Spezia/ Quote, Fonseca punta su i senatori per il riscatto

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA: CHI IN CAMPO ALL’OLIMPICO?

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Spezia, match che avrà luogo solo oggi pomeriggio alle ore 15.00 per la 19^ giornata di Serie A. Dopo il disastroso KO in Coppa Italia, la Lupa di Fonseca dovrà immediatamente rialzare la testa, anche per riscattare della sconfitta rimediata anche nella precedente giornata di campionato contro la Lazio: non sarà però facile considerato che i giallorossi avranno di fronte gli stessi avversari che li hanno messi alle corde solo martedì scorso. Per tentare comunque l’impresa Fonseca non potrà che affidarsi ai senatori, titolari confermatissimi: medesima sarà la scelta di Italiano che sa bene di non poter sottovalutare un avversario arrabbiato come è la Roma. Sicuramente quella di oggi sarà partita ad alta tensione: vediamo come i due allenatori l’hanno preparata analizzando le loro scelte per le probabili formazioni di Roma Spezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè i liguri abbiano fatto loro l’ultimo precedente, pure alla vigilia della 19^ giornata della Serie A rimane la lupa la netta favorita del pronostico. Esaminando le quote date dalla Snai vediamo che per l’1×2 il successo della Roma è stato dato a 1.35, contro il più alto 8.00 segnato per la vittoria dello Spezia: il pareggio pagherà la posta a 5.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

LE MOSSE DI FONSECA

Come accennato prima, per le probabili formazioni di Roma Spezia, Fonseca questa volta farà largo uso dei suoi titolari più fidati fin dal primo minuto. Fissato il 3-4-2-1 come modulo, ecco che non riavremo Edin Dzeko epurato da Fonseca dopo il diverbio violento avuto al termine della sfida di Coppa Italia. Al suo posto rivedremo come prima punta Mayoral con a fianco Perez e Pellegrini a comporre il reparto offensivo. Mancherannno infatti anche Pedro e Mkhitaryan, non convocati. Per la mediana sarà di nuovo maglia titolare per Veretout, gran regista giallorosso: al suo fianco sarà spazio per Villar, mentre toccherà alla coppia formata da Spinazzola e Karsdorp agire sull’esterno di reparto. In difesa mancherà Mancini, fermato dal giudice sportivo per un turno: ecco allora pronto Kumbulla ad accompagnare Smalling e Ibanez, davanti al numero 1 Pau Lopez.

LE SCELTE DI ITALIANO

Gran spazio ai big anche per Vincenzo Italiano, che pure dubita di poter avere a disposizione dopo lo stop Nzola, benchè certo il bomber sarebbe veramente utile in questa occasione. Al suo posto il tecnico dello Spezia dovrebbe puntare su Piccoli per il tridente offensivo, con Gyasi e Farias pronti a dare il loro contributo sull’esterno di reparto. A centrocampo rimane invece irrinunciabile Agoume, che sarà accompagnato da Estevenz e Pobega: attenzione però a Ricci, Saponara e Maggiore che rimangono sempre a disposizione dal primi minuto. Immancabile poi per lo schieramento spezzino il numero 1 Provedel, titolare tra i pali: davanti ecco pronti poi Terzi e Chabot, con in corsia Marchizza e il riarrangiato Ismajli (Vignati è squalificato).

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mayoral; Perez All. Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ismajli, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias All. Italiano



