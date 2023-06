Probabili formazioni Roma Spezia/ Quote, Mourinho conferma Abraham e Dybala? (Serie A 38^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Spezia parliamo della partita valida per l’ultimo turno del campionato di Serie A 2022-2023: allo stadio Olimpico si gioca alle ore 21:00 di domenica 4 giugno e questo match ci dirà se la Roma riuscirà a qualificarsi in Europa League e se lo Spezia si salverà. Per i giallorossi il ko di Budapest è stato doloroso: in vantaggio e rimontata, la Roma è caduta ai rigori contro il solito Siviglia e dunque deve ancora lottare per prendersi quinto o sesto posto, evitando di finire in Conference League dopo aver accarezzato il sogno di tornare in Champions League.

Probabili formazioni Roma Spezia/ Diretta tv: chi affiancherà Pellegrini? (3 giugno 2023)

Lo Spezia spera: sa che chiudendo con gli stessi punti del Verona (a San Siro contro il Milan) dovrebbe giocare lo spareggio, Leonardo Semplici andrà in campo per vincere cercando di riscattare il pesante 0-4 casalingo contro il Torino, che suona davvero come una grande occasione persa da parte della squadra ligure. Aspettando che allo stadio Olimpico si giochi, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Roma Spezia.

Video/ Spezia Torino (0-4) gol e highlights: salvezza sfumata (27 maggio 2023)

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Roma Spezia, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,97 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,55 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,60 volte la vostra giocata.

Diretta/ Spezia Torino (risultato finale 0-4): niente salvezza in Liguria

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

I DUBBI DI MOURINHO

In quella che potrebbe essere l’ultima partita come allenatore dei giallorossi, José Mourinho deve affrontare Roma Spezia con i titolari: c’è un’Europa League da conquistare e dunque il turnover potrebbe essere scarso. In difesa, con Gianluca Mancini e Smalling, avremo Diego Llorente; sulle corsie laterali del centrocampo potrebbero tornare titolari Zalewski ed El Shaarawy, la sensazione infatti è che il Faraone possa prendersi il posto a sinistra piuttosto che nel reparto offensivo, e dunque in panchina andrebbe Spinazzola. In mezzo Cristante, ottimo anche nella finale di Europa League, dovrebbe essere affiancato da Edoardo Bove, che parte in vantaggio sia su Matic che su Wijnaldum; farà il solito passo avanti Lorenzo Pellegrini, che dunque sarà regolarmente impiegato sulla trequarti. L’altra notizia per Roma Spezia è che Dybala, che mercoledì sera ha avuto quasi 70 minuti e ha segnato un gol purtroppo rivelatosi inutile, dovrebbe essere titolare: la Joya giocherà come sempre tra le linee, inizialmente partendo al fianco di Abraham che è ancora favorito su Belotti, pronto comunque a scaldare i motori.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Scelte confermate da Leonardo Semplici per Roma Spezia: la squadra ligure sarà in campo con il consueto 3-5-2. In difesa, a protezione del portiere Dragowski, dovrebbe comandare Ampadu: al fianco del gallese, un jolly di questo schieramento, avremo Wisniewski arrivato a gennaio (per sostituire Kiwior) e Nikolaou. In mezzo al campo il punto di domanda rimane Agudelo, che garantirebbe maggiore pericolosità offensiva e imprevedibilità nel possesso palla: se la gioca con Salvatore Esposito, che sarebbe invece la scelta “razionale” in fase di manovra. In ogni modo ci saranno in campo altri due trattatori di palla come Bourabia e Ekdal, dunque lo Spezia ancora una volta si presenta con almeno due registi sul terreno di gioco; Amian si prenderà la maglia sulla fascia destra, sull’altro versante Reca è favorito su Simone Bastoni; per quanto riguarda il tandem offensivo, scontata la presenza di Nzola mentre Gyasi, comunque in vantaggio, deve vincere la concorrenza degli ex Verde e Shomurodov.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, D. Llorente; Zalewski, Cristante, E. Bove, El Shaarawy; Lo. Pellegrini; Dybala, Abraham. Allenatore: José Mourinho

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Ekdal, Bourabia, Sa. Esposito, Reca; Nzola, Gyasi. Allenatore: Leonardo Semplici











© RIPRODUZIONE RISERVATA