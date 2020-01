Probabili formazioni Roma Torino/ Diretta tv, Fonseca conferma tutti? (Serie A)

Con le probabili formazioni di Roma Torino avviciniamo il momento in cui la Serie A 2019-2020 torna dalla sosta natalizia: alle ore 20:45 di domenica 5 gennaio questa partita è uno degli anticipi della 18^ giornata, appuntamento che come di consueto si svilupperà soprattutto all’Epifania. I giallorossi continuano a inseguire un posto in Champions League e stanno disputando un ottimo campionato, arrivano dalla roboante vittoria di Firenze nella quale hanno confermato il passo europeo e, a proposito di questo, saranno a breve impegnati nei sedicesimi di Europa League. Il Torino vuole provare a entrare nelle prime sette, ma deve ritrovare un po’ di continuità: dopo due vittorie consecutive i granata sono tornati a balbettare, facendosi rimontare tre gol di vantaggio dal Verona e poi accusando il colpo psicologico nella partita seguente contro la Spal, persa in casa. Adesso vedremo quali saranno le scelte dei due allenatori per questa sfida serale: proviamo a valutare le probabili formazioni di Roma Torino alla vigilia dell’impegno di Serie A.

Paulo Fonseca medita di confermare per Roma Torino la squadra che ha vinto al Franchi: l’unico possibile dubbio riguarda la presenza di Mkhitaryan, che insidia la maglia di un Diego Perotti comunque favorito per completare una trequarti nella quale agiranno Zaniolo – largo a destra – e Lorenzo Pellegrini che sarà il principale rifinitore per la ricerca del gol da parte di Dzeko. A centrocampo dunque conferma per l’ormai collaudata coppia formata da Veretout e Amadou Diawara, anche perchè Cristante resta ai box; difesa nella quale Smalling e Gianluca Mancini hanno dato prova di essere ben assortiti, questo relegherà ancora una volta Federico Fazio in panchina e, a fare compagnia al centrale argentino, dovrebbe esserci anche Spinazzola perchè Florenzi, dopo il periodo difficile, sembra aver ripreso il vantaggio su Spinazzola che sarà dunque destinato a rimanere fuori, a meno che non torni a giocare come terzino sinistro dando un turno di riposo a Kolarov. In porta chiaramente ci sarà Pau Lopez: Mirante, non al top della condizione, dovrebbe comunque rientrare nell’elenco dei convocati.

Tanti dubbi per Walter Mazzarri in vista di Roma Torino, perchè il tecnico granata perde Bremer e Ansaldi per squalifica e non avrà nemmeno Baselli, che si aggiunge alla lista degli infortunati. La squadra andrà all’Olimpico con una panchina decisamente corta, e con un undici titolare da ridisegnare: in difesa Djidji è favorito su Bonifazi, con la conferma ovvia di Izzo e N’Koulou ad agire davanti al portiere Sirigu. In mediana dovremmo vedere Lukic, che sarà impiegato al fianco di Rincon mentre sulle corsie laterali il duello è quello tra De Silvestri e Ola Aina, con quest’ultimo che nel caso potrebbe anche scalare a sinistra dove però, al momento, il favorito è Diego Laxalt che è più abituato a giocare su quella corsia. Belotti sarà impiegato come unica punta; Zaza dovrebbe accomodarsi in panchina mentre Iago Falque – ex della partita – è fuori dai giochi. Questo significa che a giocare alle spalle del Gallo dovrebbero essere Berenguer e Verdi, ma non sono da escludere sorprese dell’ultimo minuto con l’utilizzo del doppio attaccante.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, G. Mancini, Kolarov; Veretout, A. Diawara; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, F. Fazio, Cetin, Juan Jesus, Pastore, Cengiz Under, Mkhitaryan, Antonucci, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Santon, Zappacosta, Cristante, Pastore, Kluivert

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; Aina, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti

A disposizione: Ujkani, Rosati, Bonifazi, De Silvestri, Meité, Millico, Zaza

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: Bremer, Ansaldi

Indisponibili: Lyanco, Baselli, Iago Falque, Edera



