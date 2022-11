Probabili formazioni Roma Torino/ Diretta tv: quale attacco per Juric? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Roma Torino ci avviciniamo alla partita che domani pomeriggio sarà in programma allo stadio Olimpico della capitale per la quindicesima giornata di Serie A, quindi ultimo impegno prima della lunghissima pausa per i Mondiali. La Roma avrebbe bisogno di una vittoria per spazzare via le delusioni (cioè la sconfitta nel derby) e le polemiche (il “tradimento” in rosa) che il pareggio contro il Sassuolo da solo non può certo bastare a lenire per i giallorossi di José Mourinho.

Attenzione però a un Torino che sta piuttosto bene, ha guadagnato posizioni in classifica e non avrà nulla da perdere in questa tradizionale trasferta romana dopo la vittoria di mercoledì sera in casa contro la Sampdoria, quindi a mente libera il Torino di Ivan Juric cercherà di salutare nel migliore dei modi il 2022. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Torino.

ROMA TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Torino sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

LE MOSSE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Torino cominceranno per José Mourinho dalle consuete certezze in difesa, perché nel modulo 3-4-2-1 dei giallorossi dovremmo vedere ancora una volta Rui Patricio in porta e davanti a lui l’ormai classica difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Passando a centrocampo ecco che a destra dovrebbe essere titolare Celik, considerando anche il “caso” Karsdorp, mentre nel cuore della mediana potrebbero agire Matic e Cristante, con Zalewski che completerebbe la linea a quattro come esterno di sinistra; infine, sulla trequarti potrebbe esserci ancora spazio per il giovane Volpato al fianco di Zaniolo, entrambi alle spalle della prima punta che sarà Abraham, tornato al gol contro il Sassuolo.

LE SCELTE DI JURIC

Sul fronte granata, le probabili formazioni di Roma Torino dovrebbero vedere Ivan Juric intenzionato a schierare quello che potrebbe essere uno speculare 3-4-2-1, anche se nel reparto offensivo Miranchuk, Radonjic e Vlasic potrebbero anche scambiarsi le posizioni in corso d’opera per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Procedendo a questo punto a ritroso, ecco che a centrocampo potrebbero giocare per il Torino da destra a sinistra Singo, Linetty, Ricci e Vojvoda nella linea a quattro, mentre la retroguardia dovrebbe schierarsi a tre uomini, con Zima, Buongiorno e Rodriguez che sono i favoriti come titolari dal primo minuto davanti al portiere Milinkovic-Savic, un cognome che metterà aria di derby in casa giallorossa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. All. Juric.











