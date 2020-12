Probabili formazioni Roma Torino/ Diretta tv, torna Bonazzoli con Belotti

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle mosse di Fonseca come di Giampaolo per le probabili formazioni di Roma e Torino, sfida in programma domani, 17 dicembre 2020 alle ore 20,45, con cui chiuderemo la 12^ giornata della Serie A. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte del tecnico del Toro, per respingere la corazzata giallorossa e mettere in cascina quei tre punti che ai granata mancano da troppi turni. Anche nell’ultima giornata il Torino è uscito sconfitto dall’incontro con l’Udinese, al termine di una partita veramente strana: servirà fare molto di più per fermare la squadra della capitale, che nonostante la lunga lista di assenti e i giocatori acciaccati, pure rimane in zona Europa (specie dopo la vittoria strappata al Bologna, per 5-1). Andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Torino.

ROMA TORINO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Torino sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

LE MOSSE DI FONSECA

Anche alla vigilia della 12^ giornata di Serie A, Fonseca per disegnare le probabili formazioni di Roma Torino, dovrà tenere conto di un buon numero di assenti e giocatori acciaccati. Ecco che già in difesa domani il tecnico lusitano dovrà fare a meno di Cristante, out per squalifica: sarà chiesto un nuovo sforzo a uno stanco Kumbulla (che pure aveva sofferto di crampi col Bologna), che verrà accompagnato da Ibanez e Smalling. A centrocampo poi rivedremo di nuovo collocato al centro Pellegrini, assieme a Veretout: Spinazzola e Bruno Peres paiono le prime scelte per l’esterno di reparto, ma Karsdorp rimane pronto in panchina. Fonseca ritroverà dopo la squalifica Pedro: ecco Mkhitaryan in coppia, con Edin Dzeko prima punta.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Spazio al 3-5-2 per le probabili formazioni di Roma Torino in casa granata, ma rispetto all’11 visto con l’Udinese, questa volta dovrebbe essere Bonazzoli a far compagnia a Belotti dal primo minuto. Per la mediana rimane in dubbio la presenza di Ansaldi dal primo minuto: senza l’esterno sarà Vojvoda la prima scelta del tecnico, in coppia con Singo, mentre al centro sarà spazio dal primo minuto per i soliti Lukic, Rincon e Linetty. In difesa non vi sono grandi novità di fronte a Sirigu: Bremer, Lyanco e Rodriguez saranno titolari domani all’Olimpico.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko All.: Fonseca

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Vojvoda; Belotti, Bonazzoli All.: Giampaolo



