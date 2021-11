Probabili formazioni Roma Torino/ Diretta tv: Veretout squalificato (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Roma Torino possiamo parlare di una delle partite sicuramente più attese della quattordicesima giornata di Serie A, che si giocherà domani allo stadio Olimpico della capitale e certamente vedrà protagonisti anche i due allenatori José Mourinho e Ivan Juric. La Roma si è rilanciata domenica scorsa vincendo sul campo del Genoa grazie al giovanissimo Felix Afena-Gyan, ma adesso per i giallorossi sarà decisivo trovare la continuità.

Diretta/ Verona Torino (Primavera) streaming video tv: scaligeri lanciati

L’obiettivo è sicuramente lo stesso anche per il Torino, che probabilmente meriterebbe più punti rispetto a quelli che ha realmente, ma non sempre concretizza: lunedì contro l’Udinese ce l’ha fatta, un colpo prestigioso potrebbe però valere la svolta per i granata. Scopriamo allora tutte le notizie circa le probabili formazioni di Roma Torino alla vigilia di questa partita.

DIRETTA/ Torino Udinese (risultato finale 2-1): Forestieri accorcia ma non basta

ROMA TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Roma Torino sarà una delle sette partite della giornata di Serie A visibili in diretta tv (con televisori abilitati) oppure in diretta streaming video su DAZN, che detiene i diritti per l’intero campionato.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Torino, José Mourinho ha problemi a centrocampo, dove agli infortuni (o al Covid) si aggiunge la squalifica di Veretout. Di conseguenza nel cuore del 3-4-1-2 giallorosso dovremmo vedere l’anomalo quartetto formato da Karsdorp a destra, l’arretrato Pellegrini e il giovane Darboe in centro, infine l’offensivo El Shaarawy a sinistra.

DIRETTA/ Torino Napoli Primavera (risultato finale 1-2): la decide Ambrosino!

In difesa dovremmo vedere naturalmente Rui Patricio in porta e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Kumbulla, Mancini e Ibanez, mentre il reparto offensivo dovrebbe vedere Mkhitaryan alle spalle dei due attaccanti Shomurodov e Abraham, con l’astro nascente Felix Afena-Gyan naturalmente come prima alternativa.

LE SCELTE DI JURIC

Sul fronte granata, ecco invece che le probabili formazioni di Roma Torino dovrebbero riservare per l’allenatore ospite Ivan Juric il modulo 3-4-2-1: in porta Milinkovic Savic, protagonista nello stadio dove gioca il fratello (ma con la Lazio), protetto dalla retroguardia a tre che dovrebbe essere formata da Djidji, Bremer e Buongiorno.

Ansaldi e Mandragora sono sulla via del recupero, ma come titolari nella linea a quattro di centrocampo dovremmo vedere a destra il ritorno di Singo, in mezzo Lukic e Pobega, infine Ola Aina a sinistra; quanto al reparto offensivo, ci aspettiamo Brekalo e Praet titolari sulla trequarti, in appoggio al centravanti e capitano Belotti.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Darboe, El Shaarawy; Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric.

© RIPRODUZIONE RISERVATA