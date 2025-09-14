Probabili formazioni Roma Torino: le scelte di Gasperini e Baroni verso la partita che si gioca all'Olimpico, 3^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: GASPERINI VS BARONI!

Dobbiamo analizzare le probabili formazioni Roma Torino, una partita che rappresenta una classica ed è anche il primo lunch match nella stagione, domenica 14 settembre per la terza giornata di Serie A 2025-2026. Al momento procede benissimo il progetto di Gian Piero Gasperini: due partite e due vittorie.

Curiosamente un allenatore conosciuto come prettamente offensivo ha raccolto due 1-0, ma è chiaro che si tratta solo dell’inizio della stagione e che due gare siano troppo poche per costituire un reale trend; tuttavia quel che conta è che la Roma sia prima in classifica a punteggio pieno, il cielo giallorosso è sereno.

Molto più nebuloso quello granata, perché il Torino non è ancora riuscito a segnare: ha anzi incassato cinque gol a San Siro contro l’Inter, poi se non altro ha pareggiato contro la Fiorentina ma la strada per Marco Baroni appare molto in salita.

Adesso tra le altre cose l’allenatore fiorentino deve affrontare un’altra trasferta complicatissima; vedremo cosa succederà in campo, per ora concentriamoci sulle scelte da parte dei due allenatori andando a parlare in maniera più approfondita di quelle che sono le probabili formazioni Roma Torino.

QUOTE E PRONOSTICO ROMA TORINO

Abbiamo le quote indicate dalla Snai insieme alle probabili formazioni Roma Torino, con un vantaggio netto per i giallorossi grazie al valore di 1,50 volte la giocata che va a regolare il segno 1, mentre il successo dei granata identificato dal segno 2 vi porterebbe in dote una somma pari a 6,50 volte quanto messo sul piatto. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: qui arriviamo ad un valore corrispondente a 4,10 volte l’importo investito sul match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

L’INTEGRALISMO DI GASPERINI

Eccoci quindi alle probabili formazioni Roma Torino, lato giallorosso: Gasperini non si discosta dal suo celeberrimo 3-4-2-1 e medita di far giocare insieme Matias Soulé e Dybala, presumibilmente con il primo a partire dalla destra e la Joya in ballottaggio con El Shaarawy, mentre davanti è ormai chiaro che Dovbyk sia quasi fuori dal progetto e dunque il titolare sia Evan Ferguson, che può esplodere sotto la guida del Gasp. Ci sarà curiosità nello scoprire come eventualmente cambierà la Roma quando tornerà a disposizione Bailey; per ora sull’esterno sinistro di centrocampo gioca ancora Angeliño.

A destra ha qualche problema muscolare Wesley: da capire se sarà in grado di essere in campo ma potrebbe prevalere la strada della cautela, in questo caso a iniziare la partita sarebbe Rensch. In difesa invece non si cambia: Hermoso gode della fiducia del suo allenatore, Gianluca Mancini ha ritrovato il posto da titolare in nazionale mentre N’Dicka dopo le voci su una possibile partenza estiva è sempre più al centro del progetto, al pari del portiere Svilar che, curiosamente, per ora non ha una nazionale nella quale giocare.

LE MOSSE DI BARONI

Con tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Schuurs, Baroni vara il 4-3-3 come vediamo nelle probabili formazioni Roma Torino, e dunque accantona il 4-2-3-1 utilizzato alla Lazio: il centravanti designato è Giovanni Simeone ma sappiamo qui che le alternative non mancano (a cominciare da Ché Adams), sugli esterni Ngonge a destra, acquisto che potrebbe fare la differenza, e Vlasic che a dire il vero si deve adattare a partire largo a sinistra, ma avrà anche facoltà di accentrarsi e dunque portare il Torino a giocare con una sorta di 4-3-1-2 in fase di spinta, anche se lo vedremo a partita in corso.

Davanti alla difesa un altro nuovo acquisto, Asllani che dopo l’esperienza con più ombre che luci con l’Inter cerca riscatto; al suo fianco Casadei e Ilic appaiono sicuri del posto e dunque il centrocampo del Torino ha sicuramente qualità, anche se lo deve dimostrare contro avversari di sostanza. Andiamo poi alla difesa, dove le cose non cambiano: ci sono sempre Saul Coco e Maripan schierati a protezione di Israel, altro osservato speciale dopo l’addio di Vanja Milinkovic-Savic, poi ecco Pedersen terzino destro e Biraghi che gioca sull’altra corsia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, G. Mancini, N’Dicka; Rensch, Cristante, Manu Koné, Angeliño; Soulé, Dybala; E. Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Saul Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, G. Simeone, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni