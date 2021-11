Probabili formazioni Roma Torino/ Quote, grossi guai per Josè Mourinho!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: CHI IN CAMPO ALL’OLIMPICO?

Spazio alle probabili formazioni di Roma Torino, bella sfida per la 14^ giornata della Serie A che pure si accenderà all’Olimpico solo oggi alle ore 18.00. Rinfrancati dal successo conseguito in Conference league contro lo Zorya in settimana, i giallorossi di Mourinho tornano protagonisti in campionato, con il chiaro obiettivo di fare di nuovo i tre punti e dunque rimanere attaccati alle altre big in zona coppe nella classifica della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO/ Diretta tv: quale spazio per Felix Afena-Gyan?

A infrangere i sogni dei romanisti (pur decimati in campo oggi) il Torino di Ivan Juric, che tornato a sorridere solo pochi giorni fa contro l’Udinese, spera oggi di ribaltare il recente trend che lo vede mai vincente in trasferta. L’incontro sulla carta non si annuncia dei più facili per entrambe le squadre: servirà la massima attenzione anche da parte dei tecnici. Andiamo allora a vedere quali saranno le loro mosse per le probabili formazioni di Roma Torino.

Diretta/ Verona Torino Primavera (risultato finale 1-4): show granata nella ripresa

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match della Serie A non esitiamo a concedere alla Lupa il favore del pronostico e le quotazioni dei principali portali di scommesse non ci smentiscono Se guardiamo le quote date da Eurobet per l’1×2 del match ecco che oggi il successo della Roma è stato dato a 1.75, contro il più alto 4.50 segnato per il Torino: il pareggio è stato invece valutato a 3.90.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

LE MOSSE DI MOURINHO

Fatto i conti anche con gli assenti annunciati (l’ultimo della lista è il capitano Lorenzo Pellegrini e Zaniolo) nella 14^ giornata di campionato, ecco che per le probabili formazioni di Roma Torino, Mourinho non avrà certo gran libertà di scelta per l’11 di partenza. Fissato il 3-4-1-2 di partenza, ecco che allora oggi dovrebbe esserci spazio per il rientrante Vina, con Ibanez e Smalling dal primo minuto in difesa, davanti al solito Rui Patricio, fedele tra i pali. A centrocampo, mancando il capitano e con Veretout squalificato dopo l’incontro col Genoa, potrebbe essere spazio per l’inedita coppia Mancini-Darboe (con Diawara prima alternativa dalla panchina), mentre sull’esterno si faranno rivedere El Shaarawy e Karsdorp. Maglia da titolare per Henrik Mkhitaryan sulla linea della trequarti, con l’armeno al servizio del duo Shomurodov-Abraham (Zaniolo è acciaccato).

DIRETTA/ Torino Udinese (risultato finale 2-1): Forestieri accorcia ma non basta

LE SCELTE DI JURIC

Spazio al 3-4-2-1 anche per i granata di Mister Juric, con il tecnico che potrebbe anche fare in tempo a recuperare qualche giocatore, come Sanabria e Singo. In attacco comunque sarà spazio dal primo minuto in prima punta per Andrea Belotti in netta crescita, con Breaklo (in gol con l’Udinese nell’ultimo turno) e Praet alle sue spalle. Per il centrocampo a 4 del Toro si faranno invece avanti dal primo minuto Lukic e Pobega, con il duo Singo-Aina schierato sull’esterno del reparto: attenzione a Vojvoda che pure scalpita per una maglia da titolare. In difesa pochi dubbi: senza Ansaldi, avremo ancora il trittico composto da Djidji, Bremer e Buongiorno in difesa. Tra i pali non mancherà Milinkovic Savic.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): R Patricio, Vina, Ibanez, Smalling; Karsdorp, Mancini, Darboe, El Sharaawy: Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham All. Mourinho

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti All. Juric.



© RIPRODUZIONE RISERVATA