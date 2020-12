Probabili formazioni Roma Torino/ Quote, Smalling e Kumbulla titolari (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Roma Torino andiamo a parlare del posticipo per la 12^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021: si gioca alle ore 20:45 di giovedì 17 dicembre, e almeno sulla carta l’esito del match potrebbe essere scontato. I giallorossi, dopo due partite senza gol, si sono rilanciati infilandone cinque nel solo primo tempo al Bologna, e così hanno ripreso la loro marcia verso quello scudetto che si potrebbe anche considerare come obiettivo, e più concretamente per uno dei primi quattro posti. È crisi vera per il Torino, sconfitto in casa anche dall’Udinese: Urbano Cairo ha confermato la fiducia in Marco Giampaolo e mandato la squadra in ritiro, adesso serviranno risultati immediati per evitare che il campionato si trasformi in un incubo. Mentre aspettiamo che la partita prenda il via, proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, facendo una valutazione più approfondita sulle probabili formazioni di Roma Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un bilancio su Roma Torino, e vediamo allora quello che ci dice il pronostico secondo le quote: nettamente favorita la squadra di casa che un valore di 1,42 volte la puntata sul segno 1, che identifica la sua vittoria, mentre il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione dei granata vi farebbe guadagnare 6,50 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 5,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

LE SCELTE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Torino si rivede Smalling, che deve prendere il posto dello squalificato Cristante al centro della difesa: con lui sicuramente Ibanez, poi un ballottaggio tra Kumbulla e Gianluca Mancini con il primo che dovrà stringere i denti qualora il secondo sia costretto a dare forfait. In porta, Pau Lopez al momento è favorito su Mirante; in mediana dovrebbe accomodarsi in panchina Villar, diventato importante nelle scelte di Paulo Fonseca, a favore di Lorenzo Pellegrini che dunque tornerà ad affiancare Veretout, a sinistra certo del posto Spinazzola mentre sull’altro versante Bruno Peres, che è un grande ex di questa partita, sembra poter avere la meglio su Karsdorp che però rimarrà un’alternativa fino all’ultimo. Scontata la squalifica, Pedro riprende posto sulla trequarti insieme a Mkhitaryan; in attacco naturalmente la prima punta sarà Dzeko.

I DUBBI DI GIAMPAOLO

Qualche dubbio in più per Giampaolo verso Roma Torino: intanto il modulo, che potrebbe rimanere il 3-5-2 ma anche variare, in porta Sirigu e davanti a lui Bremer potrebbe scalzare Izzo dal centrodestra, con Lyanco che come sempre guiderà il reparto arretrato e Ricardo Rodriguez schierato sul centrosinistra. Un testa a testa anche nella zona nevralgica del campo, dove a contendersi la maglia sono Lukic e Meité: favorito il serbo che giocherebbe da trequartista con passaggio al 4-3-1-2, gli altri elementi in mezzo sono Rincon e Linetty e allora sulle fasce dovremmo vedere Singo, una delle poche note liete di questo avvio di stagione granata, e Vojvoda che traghetterebbe a sinistra qualora Ansaldi non dovesse farcela. Il tecnico del Torino è poi pronto a cambiare anche in attacco: confermatissimo Belotti che ha appena toccato 100 gol con questa maglia, ma stavolta al suo fianco potrebbe esserci Federico Bonazzoli che si prepara a prendere la maglia di Zaza, eventualmente utile per il secondo tempo.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez;G. Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

A disposizione: Mirante, Farelli, Ibanez, F. Fazio, Juan Jesus, Karsdorp Villar, A. Diawara, Calafiori, Carles Pérez, Borja Mayoral

Allenatore: PauloFonseca

Squalificati: Cristante

Indisponibili: Santon, Zaniolo, Pastore

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Ri. Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Vojvoda; Belotti, F. Bonazzoli

A disposizione: V. Milinkovic-Savic, Rosati, Izzo, Nkoulou, Buongiorno, Murru, Segre, Meité, Gojak, Zaza, Edera

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: –

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Verdi, Millico



