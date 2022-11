Probabili formazioni Roma Torino/ Quote: spazio per Volpato? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Roma Torino ci permettono di presentare la partita che questo pomeriggio allo stadio Olimpico della capitale si giocherà per la quindicesima giornata di Serie A, un classico del calcio italiano che cade alla vigilia della lunghissima pausa per i Mondiali. La Roma di José Mourinho avrebbe bisogno di una vittoria dopo il pareggio contro il Sassuolo condito da polemiche nello spogliatoio e che aveva fatto seguito alla sconfitta nel derby, quindi sarebbe prezioso voltare pagina prima di fermarsi per quasi due mesi.

Situazione psicologica migliore per il Torino di Ivan Juric, che di recente ha guadagnato posizioni in classifica e non avrà nulla da perdere in questa trasferta dopo la netta e meritata vittoria di mercoledì sera in casa contro la Sampdoria, quindi il Torino cercherà di salutare il 2022 avendo molte meno pressioni. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le notizie ormai ridosso della partita circa le probabili formazioni di Roma Torino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Torino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene i giallorossi nettamente favoriti. Il segno 1 è infatti quotato a 1,80 per il successo della Roma, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Torino la quotazione per il segno 2 è pari a 4,50. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio tra gli altri due ma piuttosto alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,60.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

LE MOSSE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Torino cominceranno per José Mourinho dalle consuete certezze in difesa, perché nel modulo 3-4-2-1 dei giallorossi dovremmo vedere ancora una volta Rui Patricio in porta e davanti a lui l’ormai classica difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Passando a centrocampo ecco che a destra dovrebbe essere titolare Celik, considerando anche il “caso” Karsdorp, mentre nel cuore della mediana potrebbero agire Matic e Cristante, con Zalewski che completerebbe la linea a quattro come esterno di sinistra; infine, sulla trequarti potrebbe esserci ancora spazio per il giovane Volpato al fianco di Zaniolo, entrambi alle spalle della prima punta che sarà Abraham, tornato al gol contro il Sassuolo.

LE SCELTE DI JURIC

Sul fronte granata, le probabili formazioni di Roma Torino dovrebbero vedere Ivan Juric intenzionato a schierare quello che potrebbe essere uno speculare 3-4-2-1, anche se nel reparto offensivo Miranchuk, Radonjic e Vlasic potrebbero anche scambiarsi le posizioni in corso d’opera per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Procedendo a questo punto a ritroso, ecco che a centrocampo potrebbero giocare per il Torino da destra a sinistra Singo, Linetty, Ricci e Vojvoda nella linea a quattro, mentre la retroguardia dovrebbe schierarsi a tre uomini, con Zima, Buongiorno e Rodriguez che sono i favoriti come titolari dal primo minuto davanti al portiere Milinkovic-Savic, un cognome che metterà aria di derby in casa giallorossa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. All. Juric.











