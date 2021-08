Probabili formazioni Roma Trabzonspor/ Diretta tv, c’è Abraham? (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TRABZONSPOR: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Trabzonspor ci introducono alla partita che si gioca alle ore 19:00 di giovedì 26 agosto: presso lo stadio Olimpico va in scena il ritorno del playoff di Conference League 2021-2022. Archiviato l’esordio in campionato, con una bella vittoria sulla Fiorentina, i giallorossi si tuffano nuovamente in Europa e vanno alla ricerca del risultato giusto per accedere alla fase a gironi: basterà non perdere contro la formazione turca, ricordiamo bene infatti che all’andata la squadra di José Mourinho ha vinto 2-1 a Trebisonda.

Bisogna dire che, essendo sparita la regola sui gol in trasferta, qualunque vittoria del Trabzonspor con una rete di margine manderebbe la partita ai tempi supplementari; dunque nessun calcolo possibile, ma sicuramente la Roma parte favorita anche in considerazione di quanto accaduto una settimana fa. Aspettiamo ora che arrivi giovedì sera, e nel frattempo iniziamo a fare qualche considerazione circa le scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Trabzonspor.

DIRETTA ROMA TRABZONSPOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Trabzonspor sarà visibile in diretta tv sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati, che potranno seguire la partita su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder) e naturalmente anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. La partita di andata era stata trasmessa anche sui canali social della Roma: da questo punto di vista, non c’è ancora certezza ma un annuncio in merito potrebbe arrivare nella giornata di domani.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TRABZONSPOR

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Trabzonspor, Mourinho sceglie ovviamente il 4-2-3-1 e dovrebbe confermare quello che è l’undici ideale al netto delle indisponibilità: ovvero, quella di Smalling che salterà anche il ritorno di Conference League, e sarà verosimilmente sostituito da Ibanez che farà coppia al centro con Gianluca Mancini. In porta andrà Rui Patricio, sulle corsie laterali conferme per Karsdorp e Viña; andrà poi valutato se Mourinho voglia cambiare qualcosa tra centrocampo e attacco, qui l’indiziato principale è forse Abraham, l’ultimo arrivato che ha tanta voglia di mettersi in mostra e potrebbe strappare la maglia da titolare a Shomurodov. Per il ruolo di prima punta c’è però anche Borja Mayoral, dunque un ballottaggio a tre; sulla linea della trequarti dovrebbe essere confermato Zaniolo, espulso in campionato e dunque indisponibile per il weekend, e con lui anche Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, mentre El Shaarawy scalpita per una maglia ma dovrebbe partire dalla panchina.

GLI 11 DI AVCI

Anche e soprattutto Abdullah Avci considera qualche cambio nelle probabili formazioni di Roma Trabzonspor: l’ex Parma Cornelius potrebbe prendersi il posto da centravanti scalzando Djaniny, attenzione poi ad Adbulkadir Omur che si gioca una maglia sulla trequarti con Bakasetas. Dovrebbero essere confermati i due ex Serie A Gervinho (a destra) e Hamsik che sarà il rifinitore alle spalle della prima punta, a completare l’assetto offensivo sarà Nwakaeme che è stato il migliore dei suoi nella partita di andata. Ancora una volta il Trabzonspor dovrebbe poi destinare Ozdemir a giocare come perno centrale a protezione della difesa; qui Edgar Ié e Vitor Hugo restano favoriti per stazionare davanti al portiere (e capitano) Cakir, mentre l’ex Roma Bruno Peres agirà verosimilmente sulla corsia destra. In qualità di terzino sinistro a quel punto ci sarà Koybasi; Serkan Asan eventualmente potrebbe essere una soluzione alternativa.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: José Mourinho

TRABZONSPOR (4-1-4-1): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Koybasi; Ozdemir; Gervinho, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme; Cornelius. Allenatore: Abdullah Avci



