Probabili formazioni Roma Trabzonspor/ Quote: triplo dilemma in attacco

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TRABZONSPOR: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Roma Trabzonspor ci accompagnano verso la partita che questa sera all’Olimpico ci dirà se i giallorossi si qualificheranno per la fase a gironi della Conference League 2021-2022. La base di partenza è certamente ottima, trattandosi di una vittoria esterna per 1-2 colta sette giorni fa in Turchia e bissata poi contro la Fiorentina con un bel 3-1 giallorosso nella prima giornata del nuovo campionato di Serie A, ora c’è da completare l’opera per continuare ad essere protagonisti nella neonata terza Coppa europea, che sulla carta dovrebbe poi vedere proprio la Roma di José Mourinho tra le principali favorite per il successo finale. Scopriamo allora quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori analizzando le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Trabzonspor.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Trabzonspor in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa, il segno 1 per la vittoria della Roma è infatti quotato a 1,45 mentre poi si sale a 4,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Trabzonspor.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TRABZONSPOR

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Trabzonspor, l’allenatore giallorosso José Mourinho dovrebbe scegliere ancora il 4-2-3-1 con l’undici ideale al netto delle assenze: Smalling salta anche il ritorno del playoff di Conference League, e sarà sostituito da Ibanez, che farà coppia al centro con Mancini. In porta andrà Rui Patricio, sulle corsie laterali ci attendiamo le conferme di Karsdorp e Viña, mentre tra centrocampo e attacco ci potrebbe essere qualche dubbio, ad esempio in avanti quello fra i due nuovi acquisti Abraham e Shomurodov. Per il ruolo di prima punta c’è però anche Borja Mayoral, dunque è possibile un ballottaggio a tre, mentre sulla linea della trequarti la certezza dovrebbe essere Zaniolo, espulso in campionato e dunque indisponibile per la Serie A, con il quale potrebbero giocare Pellegrini e Mkhitaryan, mentre El Shaarawy scalpita per una maglia ma dovrebbe partire dalla panchina.

LE MOSSE DI AVCI

Il tecnico turco Abdullah Avci dovrebbe riservarci qualche novità nelle probabili formazioni di Roma Trabzonspor: l’ex Parma Cornelius potrebbe prendersi il posto da centravanti scalzando Djaniny, mentre Adbulkadir Omur entra in ballottaggio sulla trequarti con Bakasetas. Dovrebbero essere confermati il grande ex Gervinho a destra e un altro giocatore notissimo in Italia, cioè Hamsik, che sarà il rifinitore alle spalle della prima punta, infine nel reparto offensivo ci sarà anche Nwakaeme, che è stato il migliore dei suoi nella partita di andata. Nel modulo 4-1-4-1 ci sarà poi Ozdemir come perno centrale a protezione della difesa, dove Edgar Ié e Vitor Hugo sono favoriti per comporre la coppia centrale davanti al portiere Cakir, mentre l’ex Roma Bruno Peres agirà a destra. Infine, per la maglia da terzino sinistro Koybasi sembra favorito su Serkan Asan.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

TRABZONSPOR (4-1-4-1): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Koybasi; Ozdemir; Gervinho, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme; Cornelius. All. Avci.



