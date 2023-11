Probabili formazioni Roma Udinese/ Diretta tv: ballottaggio Success-Lucca (Serie A, 25 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE: IN ATTACCO

Poche maglie da assegnare nei due reparto offensivi per quanto riguarda le probabili formazioni di Roma Udinese, perché sia il modulo 3-5-2 di José Mourinho, sia il 3-5-1-1 adottato dal collega Gabriele Cioffi offrono appena due posti in avanti. Per la Roma non mancano alternative di qualità come Belotti, Azmoun oppure El Shaarawy, ma ci sorprenderebbe vedere in campo dal primo minuto domani allo stadio Olimpico una coppia diversa da quella più attesa, formata evidentemente da Dybala e Lukaku, che dovrebbero infatti partire entrambi titolari per provare a mettere in discesa la partita per la Roma.

Dall’altra parte, il reparto offensivo dell’Udinese all’Olimpico dovrebbe prevedere il veterano Pereyra in qualità di trequartista alle spalle del centravanti, che potrebbe essere Success oppure Lucca. Questo è un ballottaggio intrigante, la maglia certamente più in bilico e quindi alla quale prestare più attenzione nei due reparti offensivi verso la partita di domani sera nella capitale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Roma Udinese vedono José Mourinho ormai “fisso” con il modulo 3-5-2, questo significa che a centrocampo ci saranno ben cinque maglie da assegnare nella sua Roma. Attenzione subito al ballottaggio Karsdorp-Kristensen per il posto da titolare come esterno destro di questo centrocampo che poi prevederà senza dubbio Cristante e Paredes in cabina di regia più uno tra capitan Pellegrini e Bove nel cuore della mediana, ma con il capitano ormai pienamente recuperato e quindi favorito sul giovane compagno di reparto, più Spinazzola che sarà naturalmente l’esterno sinistro dei giallorossi per completare il settore nevralgico della Magica.

Il modulo dovrebbe essere il 3-5-1-1 e quindi sarà folto anche per l’Udinese di Gabriele Cioffi il centrocampo a cinque, speculare a quello dei giallorossi con Ebosele esterno destro, poi Samardzic, il regista Walace e Lovric (però in ballottaggio con Payero) nel cuore della mediana, infine Zemura che dovrebbe invece essere il titolare a sinistra per gli ospiti bianconeri friulani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Udinese ci parlano della partita che domani allo stadio Olimpico si giocherà per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, certamente significativa per le esigenze di classifica di entrambe le squadre. In particolare, la Roma di José Mourinho dopo il pareggio nel derby prima della sosta resta in bilico tra la corsa verso la Champions League e un cammino più anonimo, quindi bisognerà sfruttare un turno sulla carta favorevole per rilanciare le ambizioni dei giallorossi.

L’Udinese ha da poco cambiato allenatore, affidandosi nuovamente a Gabriele Cioffi: i bianconeri friulani sono solidi e difficili da sconfiggere, anche se hanno vinto solo una volta finora, clamorosamente a San Siro sul campo del Milan. Attenzione comunque a una squadra ostica per tutti, anche l’Atalanta nell’ultimo turno ha evitato la sconfitta per un soffio: la partita si presenta quindi come più stuzzicante di quanto forse si possa pensare e allora noi adesso analizziamo più nel dettaglio tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Udinese.

DIRETTA ROMA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Roma Udinese sarà visibile in diretta tv esclusivamente su DAZN, quindi sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video, come d’altronde tifosi e appassionati sanno bene per le sette partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A sono trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

LE SCELTE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Udinese ci dicono che José Mourinho userà il modulo 3-5-2, che ormai è abituale per la sua Roma. In difesa continuano a pesare le assenze di Kumbulla e Smalling, quindi ci aspettiamo che davanti al portiere Rui Patricio giochino Mancini, Llorente e Ndicka nella retroguardia a tre; ecco poi il ballottaggio Karsdorp-Kristensen come esterno destro di un centrocampo che poi prevederà Cristante, Paredes e uno tra capitan Pellegrini e Bove nel cuore della mediana più Spinazzola che sarà naturalmente l’esterno sinistro dei giallorossi; infine, nell’attacco della Roma non ci dovrebbero essere sorprese e quindi ci aspettiamo la coppia di lusso formata evidentemente da Dybala e Lukaku.

LE MOSSE DI CIOFFI

Sul fronte friulano, c’è ancora qualche assenza di troppo che condiziona Gabriele Cioffi per stilare le probabili formazioni di Roma Udinese. Annotiamo quindi che il modulo dovrebbe essere il 3-5-1-1 e cerchiamo di scoprire i nomi dei possibili undici titolari: Silvestri in porta; davanti a lui la difesa a tre composta da Perez, Bijol e Kabasele; sarà invece folto il centrocampo a cinque dell’Udinese, speculare a quello dei giallorossi con Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric (però in ballottaggio con Payero) e Zemura come possibili titolari da destra a sinistra; infine, il reparto offensivo dell’Udinese all’Olimpico dovrebbe prevedere Pereyra in qualità di trequartista alle spalle del centravanti, che potrebbe essere Success oppure Lucca.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Success. All. Cioffi.











