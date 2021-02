Probabili formazioni Roma Udinese/ Diretta tv: Dzeko ancora in panchina (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE: CHI IN CAMPO ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Udinese parliamo della partita che, alle ore 12:30 di domenica 14 febbraio, rappresenta il lunch match nella 22^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I giallorossi devono ripartire dopo aver perso contro la Juventus: agganciati dalla Lazio, si ritrovano ora a rischiare la loro partecipazione alla prossima Champions League ma, al netto della sconfitta di Torino, stanno comunque disputando un campionato sopra le righe che certifica l’ottimo lavoro svolto da Paulo Fonseca a Trigoria.

All’Olimpico arriva domani una squadra che sta bene: l’Udinese ha allontanato la zona retrocessione grazie al colpo contro il Verona, ma già in precedenza aveva colto risultati importanti come il pareggio a reti bianche contro l’Inter. Un avversario da non sottovalutare quindi per la banda giallorossa; aspettando di scoprire come andranno le cose, proviamo a leggere insieme le scelte dei due allenatori leggendo insieme il dettaglio delle probabili formazioni di Roma Udinese.

DIRETTA ROMA UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Udinese sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: potranno seguirla sul canale DAZN1, al numero 209 del loro decoder, ma dovranno essere clienti dell’emittente da almeno tre anni per assistere alle immagini. Trattandosi di un appuntamento DAZN, gli abbonati alla piattaforma potranno ovviamente visionare il match con il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

GLI 11 DI FONSECA

In Roma Udinese Fonseca dovrebbe nuovamente preferire Borja Mayoral a Dzeko, che ha perso la fascia di capitano e il posto nell’undici titolare: lo spagnolo sarà accompagnato da Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini, nel secondo tempo potremmo finalmente vedere il secondo esordio giallorosso di El Shaarawy. A centrocampo, in aggiunta agli esterni Karsdorp e Spinazzola, non dovrebbe cambiare la cerniera: Veretout non rischia la maglia di regista, Villar è ormai diventato un titolare a tutti gli effetti e ancora una volta parte favorito su Cristante. Il quale all’inizio della stagione ha giocato spesso come difensore centrale, in situazione di emergenza: Fonseca potrebbe destinarlo nuovamente a quel ruolo perché Smalling è infortunato, ma la sensazione è che questa volta (come già accaduto nelle ultime uscite) ci sarà un’occasione per Kumbulla che si piazzerà sul centrosinistra, con Ibañez a comandare il reparto e Gianluca Mancini confermatissimo come terzo. In porta Pau Lopez è tornato titolare a scapito di Mirante, sfruttandone anche l’infortunio.

LE SCELTE DI GOTTI

Solito 3-5-2 per Luca Gotti in Roma Udinese: il tecnico deve sciogliere qualche nodo, per esempio in difesa dove Bonifazi parte in vantaggio su Rodrigo Becao (sembrano invece certi del posto Nuytinck e Samir, ovviamente davanti a Musso) o a centrocampo con Makengo che insidia il posto di playmaker che in questo momento è di Arslan. Nessun punto di domanda invece sulle corsie laterali, dove Stryger Larsen e Zeegelaar saranno come sempre titolari; con Pereyra infortunato e indisponibile per questa partita il titolare sulla mezzala dovrebbe essere Walace, De Paul ovviamente non si discute e sarà il quinto in mediana con facoltà di appoggiare la coppia d’attacco, anche se quest’anno gioca in modo più difensivo. Davanti, per l’appunto, il nuovo arrivato Fernando Llorente potrebbe nuovamente essere titolare ma deve guardarsi dall’ex Okaka, conferma per Deulofeu che domenica scorsa, nel recupero, ha trovato finalmente il primo gol con la maglia dell’Udinese e potrebbe essersi definitivamente sbloccato.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; G. Mancini, Ibañez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral

A disposizione: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Santon, A. Diawara, Cristante, Calafiori, Pastore, Carles Pérez, Pedro, El Shaarawy, Dzeko

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati:

Indisponibili: Smalling, Zaniolo

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Deulofeu, F. Llorente

A disposizione: Scuffet, Gasparini, Rodrigo Becao, De Maio, Ouwejan, N. Molina, Makengo, Braaf, Okaka, Nestorovski

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Jajalo, Pereyra, Pussetto, Forestieri



© RIPRODUZIONE RISERVATA