PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE/ Diretta tv: Wijnaldum sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE: A CENTROCAMPO

Parliamo adesso più diffusamente di quanto ci potrebbero offrire a centrocampo le probabili formazioni di Roma Udinese. Naturalmente bisogna considerare per José Mourinho un possibile turnover con l’Europa League, quindi Wijnaldum dovrebbe giocare al posto di Matic, altro acquisto estivo che però naturalmente non è stato fermato dal grave infortunio patito dall’olandese, atteso a formare la cerniera mediana con il solito Cristante in cabina di regia, mentre i due esterni titolari dovrebbero essere nuovamente Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra, chiamati a percorrere le fasce laterali.

Per quanto riguarda invece gli ospiti dell’Udinese, da parte del mister Andrea Sottil ci aspettiamo una linea di centrocampo nella quale Walace si occuperà della regia, mentre le due mezzali dovrebbero essere ancora Samardzic e Lovric, a meno che Pereyra non scali in mediana a danno del primo. Per quanto riguarda le fasce, Udogie non ha rivali a sinistra in questa Udinese, mentre dall’altra parte il favorito rimane Ehizibue. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Udinese ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 16 aprile, valida per la 30^ giornata di Serie A 2022-2023. I giallorossi hanno vinto anche a Torino, tornando così al secondo posto in classifica: inizia la grande volata finale per il posto in Champions League, due punti di vantaggio per una Roma che tra l’altro è anche impegnata in Europa League e dunque ha un altro possibile accesso alla principale competizione europea, ma intanto spera soprattutto di mettere un secondo trofeo internazionale in bacheca.

L’Udinese invece ha pareggiato contro il Monza: per i friulani un 2-2 che riassume sostanzialmente questo finale di stagione, nel quale la classifica è stata ampiamente sistemata e ora si proverà a correre per migliorarla ancor più, con il sogno Conference League tecnicamente alla portata ma che non è un pensiero fisso. Aspettiamo allora che la partita si giochi, ma siamo ancora alla vigilia e dunque iniziamo a fare le nostre considerazioni circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Udinese.

DIRETTA ROMA UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Udinese sarà garantita su Zona DAZN, canale che trovate al numero 214 del decoder di Sky: in questo caso, come ormai noto, gli abbonati alla televisione satellitare dovranno aver sottoscritto un abbonamento anche alla piattaforma DAZN, che fornisce l’intero pacchetto del campionato di Serie A. Questo portale permette naturalmente la visione delle partite in diretta streaming video a tutti i suoi clienti; dovrete dunque inserire i dati del vostro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

I DUBBI DI MOURINHO

Possibile turnover per Mourinho, che in Roma Udinese potrebbe lasciare fuori tre dei suoi titolari, uno per reparto. In difesa Ibañez va verso il turno di riposo, per sostituirlo più Diego Llorente che Kumbulla con la conferma ovviamente di Gianluca Mancini e Smalling a protezione di Rui Patricio. A centrocampo invece Wijnaldum sarebbe stato il titolare senza il grave infortunio di inizio stagione, sia come sia dovrebbe essere lui a giocare in luogo di Matic, formando così una cerniera mediana che prevede il solito Cristante in cabina di regia. Davanti invece rischia il posto Abraham, le cui quotazioni sono in calo e per il quale si parla già di addio in estate: qui, Mourinho pensa soprattutto a El Shaarawy come partner di Dybala, il Faraone è in vantaggio anche su Belotti. Lorenzo Pellegrini sarà come sempre il trequartista e Dybala giocherà spesso sulla sua linea andando a prendere palla basso; Zalewski e Spinazzola, senza particolari sorprese, percorreranno le fasce laterali.

LE SCELTE DI SOTTIL

Per Andrea Sottil il modulo in Roma Udinese è sostanzialmente speculare: un 3-5-1-1 nel quale il giocatore destinato a prendersi la trequarti è Pereyra, jolly che solo in questa stagione ha ricoperto più ruoli per la squadra friulana. Davanti a lui ci sarà Beto, nuovamente titolare; a proteggere e supportare questo duo offensivo avremo invece una linea di centrocampo nella quale Walace si occuperà della regia, mentre le due mezzali dovrebbero essere ancora Samardzic e Lovric. Per quanto riguarda le fasce, Udogie non ha dubbi circa la sua titolarità a sinistra, dall’altra parte il favorito rimane Ehizibue; davanti a Marco Silvestri agiranno invece Rodrigo Becao, Bijol e Nehuen Perez, il solito terzetto offensivo. Da segnalare anche una possibile alternativa: Success titolare al fianco di Beto, in questo caso Pereyra si prenderebbe una maglia come mezzala e a rimanere fuori dalla squadra per lo stadio Olimpico sarebbe Samardzic.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE: IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, D. Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Lo. Pellegrini; Belotti, El Shaarawy. Allenatore: José Mourinho

UDINESE (3-5-1-1): M. Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, N. Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Andrea Sottil











