Probabili formazioni Roma Udinese: le scelte di Gasperini e Runjaic verso la partita che si gioca per l'undicesima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE: UN INCROCIO INTRIGANTE!

Eccoci alle probabili formazioni Roma Udinese, uno spazio nel quale valutare come le due squadre potrebbero affrontare la partita di domenica 9 novembre, valida per l’undicesima giornata di Serie A 2025-2026: si sfidano due realtà che hanno approcci simili in campo, sia come modulo che come idee, anche se le differenze esistono.

Intanto la Roma, forse facendo più di quanto fosse lecito aspettarsi, è in corsa per lo scudetto: vero che ha perso sul campo del Milan l’ultima partita e un big match molto importante, ma intanto non si può negare come il lavoro di Gian Piero Gasperini sia positivo, anche se ora bisognerà fare i conti con l’assenza di Dybala.

Bene anche l’Udinese, a conferma dell’impatto che Kosta Runjaic ha avuto sul nostro campionato: squadra solida e riconoscibile con qualche eventualità che come sempre emerge nel gruppo, i friulani nell’ultimo turno hanno addirittura battuto l’Atalanta lanciandosi ancor più in classifica, e ora hanno anche margine per sperimentare eventualmente qualcosa di diverso.

Dunque si tratta adesso di capire davvero in che modo i due allenatori intendano affrontare questa partita: manca ancora qualche ora al calcio d’inizio qui allo stadio Olimpico, per noi il momento utile per approfondire il discorso e provare a mettere per iscritto quelle che sono le probabili formazioni Roma Udinese per questo pomeriggio alle ore 18:00.

ROMA UDINESE: QUOTE E PRONOSTICO

Una breve lettura delle quote proposte dalla Snai, con le probabili formazioni Roma Udinese, indica nei giallorossi i favoriti all’Olimpico: abbiamo un valore pari a 1,55 volte la somma giocata sul segno 1, il segno X che identifica l’opzione del pareggio vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,90 volte la posta in palio e infine ecco l’eventualità della vittoria friulana, per la quale puntare sul segno X e che garantisce una vincita che con questo bookmaker corrisponde a 6,00 volte quanto avrete messo sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

GASPERINI SENZA DYBALA

Dicevamo di un Gasperini senza Dybala, ma si è nuovamente fermato anche Bailey che stava entrando in ritmo: nelle probabili formazioni Roma Udinese i giallorossi sono sempre schierati con il 3-4-2-1 ma stavolta con il centravanti di peso che sarà giocoforza Dovbyk, unica opzione percorribile visto che anche Evan Ferguson è indisponibile. Alle sue spalle quindi sarà confermato Lorenzo Pellegrini, così come Matias Soulé; vedremo allora una Roma con un assetto che dovrebbe portare maggior peso specifico all’attacco, ma forse potrebbe perdere qualcosa in fase di costruzione dovendo chiedere uno sforzo aggiuntivo al centrocampo, anche alle corsie esterne.

Qui dovremmo avere Wesley che ancora una volta viene spostato a sinistra; sull’altro lato del campo gioca quindi Zeki Celik, con la zona mediana che non cambia anche perché sia Cristante che Manu Koné sono insostituibili, pur se bisogna riconoscere che El Aynaoui non sta avendo un brutto impatto sulla squadra giallorossa. In difesa quindi Gianluca Mancini e N’Dicka rappresentano le due grandi certezze di una Roma che incassa davvero pochi gol, anche grazie all’apporto del portiere Svilar; a Gasperini anche il merito di aver rivalutato Mario Hermoso, che sembrava sul piede della cessione e invece si sta ritagliando uno spazio importante anche e soprattutto in termini di minutaggio.

LE CONTROMOSSE DI RUNJAIC

Come sempre Runjaic affronta le probabili formazioni Roma Udinese con il 3-5-1-1 nel quale spicca il grande ex Zaniolo, tre gol nelle ultime quattro partite: sarà lui a fare il trequartista, il dubbio invece è legato alle condizioni di Keinan Davis che potrebbe lasciare il suo posto di prima punta a uno tra Buksa e Iker Bravo. Anche a centrocampo dovrebbe esserci un ballottaggio, ma di natura più squisitamente tattica: Ekkelemkamp rimane favorito per fare la mezzala destra ma deve guardarsi dalla concorrenza di Piotrowski, da capire in che modo Runjaic intenda approcciare questa partita dell’Olimpico.

Per il resto, sembra tutto confermato: l’Udinese ha trovato stabilità con Karlstrom in posizione di riferimento e regista centrale e ha scoperto il talento di un Atta che si è dimostrato pericoloso ed efficace anche in zona gol, sulle corsie esterne abbiamo Zanoli che appare favorito su Ehizibue, a destra, e Hassane Kamara che non dovrebbe avere problemi nel conservare la maglia a sinistra. La difesa è sempre orfana di Thomas Kristensen e non è un’assenza da poco, ma bisogna dire che Kabasele sta facendo bene come leader di un reparto che può contare anche su Goglichidze e Solet, mentre in porta ci sarà ovviamente Maduka Okoye.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, G. Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Manu Koné, Wesley; Soulé. Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini

UDINESE (3-5-1-1): M. Okoye; Goglichidize, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, H. Kamara; Zaniolo; K. Davis. Allenatore: Kosta Runjaic