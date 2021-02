Probabili formazioni Roma Udinese/ Quote: Edin Dzeko ritorna titolare?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Roma Udinese ci avvicinano al lunch match della domenica di Serie A, che andrà in scena allo stadio Olimpico della capitale e dovrà dare risposte importanti sulla Roma di Paulo Fonseca, che con la sconfitta contro la Juventus di settimana scorsa ha confermato ancora una volta le note difficoltà contro le big del campionato ma tutto sommato è ancora pienamente in corsa per il quarto posto che renderebbe più che positivo il campionato della Roma.

Attenzione però a sottovalutare l’Udinese di Luca Gotti, che è in grande forma, arriva dalla bella vittoria contro il Verona e giocherà senza pressioni con l’obiettivo di rendere ancora più bella una classifica già rassicurante per quanto riguarda la salvezza. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Roma Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Roma Udinese. Giallorossi nettamente favoriti, per cui il segno 1 è quotato a 1,67 contro la quotazione pari a 5,00 in caso di successo dell’Udinese (naturalmente segno 2). L’ipotesi del pareggio si colloca invece ad un livello intermedio, perché il segno X vale 3,90 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

LE SCELTE DI FONSECA

Le probabili formazioni di Roma Udinese ci dovrebbero riservare il solito modulo 3-4-2-1 per Paulo Fonseca, che potrebbe riproporre titolare dopo le note vicende l’ex capitano Dzeko (in ballottaggio con Borja Mayoral) come prima punta, con il rientrante dalla squalifica Pellegrini e Mkhitaryan in suo sostegno sulla trequarti offensiva della Roma. A centrocampo quasi tutto chiaro, con Karsdorp esterno destro e sulla corsia mancina Spinazzola più Veretout nel cuore della mediana, dove Villar e Cristante si contendono il posto al fianco del francese. In difesa spicca invece il ballottaggio tra Pau Lopez e Mirante come portiere della Roma, mentre la linea a tre della retroguardia formata da Mancini, Ibanez e Kumbulla dovrebbe essere certa, anche perché è indisponibile Smalling.

LE MOSSE DI GOTTI

Sul fronte bianconero, per Luca Gotti le probabili formazioni di Roma Udinese ci dovrebbero riservare un modulo 3-5-2 che in attacco vede Deulofeu certo di una maglia da titolare e al suo fianco lo stuzzicante ballottaggio tra l’acquisto di gennaio Llorente e l’ex giallorosso Okaka. A centrocampo sarà naturalmente fondamentale De Paul, che rientra dalla squalifica contro il Verona e agirà nel cuore della mediana dell’Udinese insieme a Walace e uno tra Arslan (che appare favorito) e Makengo, mentre gli esterni saranno Stryger Larsen sulla fascia destra e Zeegelaar a sinistra. Infine la difesa, dove Musso è naturalmente una certezza tra i pali per l’Udinese mentre Bonifazi e Rodrigo Becao si contendono l’ultima maglia a disposizione per affiancare Nuytinck e Samir nella retroguardia a tre.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu. All. Gotti.



