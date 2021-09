Probabili formazioni Roma Udinese/ Quote, solo conferme per Mourinho e Gotti?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Parlando delle probabili formazioni di Roma Udinese possiamo valutare quali siano le scelte dei due allenatori, José Mourinho e Luca Gotti, per la partita che alle ore 20:45 di giovedì 23 settembre chiude il programma della 5^ giornata di Serie A 2021-2022. Va a caccia di risposte immediate la Roma, che ha perso a Verona dopo tre vittorie consecutive e vuole ripartire evitando che il ko del Bentegodi possa diventare un campanello d’allarme molto più forte, detto che comunque la stagione giallorossa è iniziata anche meglio di quelle che erano le premesse.

Situazione molto simile per l’Udinese, che arriva dal pesante ko interno contro il Napoli: in precedenza però i friulani avevano collezionato 7 punti, mettendo in cascina un interessante bottino per la corsa alla salvezza e facendo vedere di potersela giocare. La partita dello stadio Olimpico sarà dunque una ricerca di riscatto per entrambe le squadre; aspettando che si giochi proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo leggere le quote che l’agenzia Snai ha fornito su Roma Udinese, per una previsione su questa partita: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 1,53 volte la vostra puntata, mentre l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte l’importo investito e il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, vi farebbe guadagnare 5,75 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

GLI 11 DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Udinese possiamo anticipare che Mourinho farà difficilmente ampio turnover: i cambi, lo Special One li riserverà soprattutto per la Conference League e allora nel suo 4-2-3-1 dovremmo rivedere Cristante e Veretout nella cerniera mediana, con Lorenzo Pellegrini davanti a loro e due esterni sulla trequarti che sarebbero Zaniolo e Mkhitaryan. Torna in panchina Shomurodov, con Borja Mayoral che va a caccia di una maglia davanti ma è in concorrenza con Abraham, ancora una volta favorito per iniziare il posticipo dell’Olimpico; in difesa Karsdorp e Calafiori – quest’ultimo una scelta praticamente obbligata, perché anche Matias Vina si è fermato – sono i due terzini che accompagneranno i centrali, qui Ibanez potrebbe contendere il posto a Smalling mentre Gianluca Mancini dovrebbe esserci senza particolari dubbi, e con lui ovviamente Rui Patricio che come al solito sarà il portiere della Roma.

LE SCELTE DI GOTTI

Anche Gotti dovrebbe cambiare poco in Roma Udinese: la sua squadra funziona e salvo sorprese, che potrebbero essere Makengo nella linea dei centrocampisti e Samardzic come prima punta, il 3-5-2 dei friulani dovrebbe riproporre gli stessi effettivi anche all’Olimpico. Nello specifico, Marco Silvestri si piazzerà tra i pali e davanti a lui avrà una linea difensiva formata da Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir; i due esterni che alzano la loro posizione andando a giocare insieme ai mediani saranno ancora una volta Nahuel Molina a destra e Stryger Larsen sul versante opposto, in mezzo al campo Walace e Arslan si divideranno i compiti in cabina di regia mentre Roberto Pereyra sarà la mezzala tattica, un giocatore che nelle passate versioni dell’Udinese si è posizionato anche alle spalle di una prima punta, come trequartista. Ruolo che in questo avvio di campionato compete invece a Deulofeu, alla ricerca della continuità anche e soprattutto a livello fisico; davanti giocherà Pussetto, aspettando Nestorovski che sta ancora recuperando dal grave infortunio che gli ha anche fatto saltare uno storico Europeo con la Macedonia del Nord.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: José Mourinho

UDINESE (3-5-2): M. Silvestri; Rodrigo Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Luca Gotti



