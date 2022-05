Probabili formazioni Roma Venezia/ Quote: Mkhitaryan assente (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VENEZIA: CHE CAMBI FARÀ MOU?

Le probabili formazioni di Roma Venezia ci presentano la partita di Serie A che stasera allo stadio Olimpico sarà valida per la trentasettesima giornata. La Roma di José Mourinho deve riscattare la sconfitta subita contro la Fiorentina e indossa logicamente i panni della favorita in casa contro l’ultima. Si deve vincere per avvicinare la qualificazione alle Coppe dell’anno prossimo che sono ancora in bilico almeno per quanto riguarda il piazzamento finale in campionato, anche se naturalmente la vittoria della Conference League darebbe anche un posto garantito nella Europa League della prossima stagione.

Il Venezia di Andrea Soncin per tenere viva ancora la fiammella della speranza salvezza ravvivata dalla vittoria di domenica scorsa contro il Bologna in extremis deve fare l’impresa, perché naturalmente il fanalino di coda è sempre il primo indiziato per scendere. Non sarà affatto facile, ma forse non avere nulla da perdere potrebbe favorire la cosiddetta forza della disperazione. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Venezia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Venezia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Si tratta di un pronostico a senso unico in favore dei giallorossi: il segno 1 è quotato a 1,24, mentre poi si sale già a quota 6,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 10 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VENEZIA

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Venezia bisogna tenere presente la forzata assenza dello squalificato Mancini, che imporrà a José Mourinho una scelta obbligata nella difesa a tre del suo modulo 3-4-1-2: davanti a Rui Patricio giocheranno quindi Kumbulla, Smalling e Ibanez; a centrocampo, ecco Karsdorp esterno destro, Cristante e uno tra Oliveira e Veretout nel cuore della mediana, mentre a sinistra dovrebbe giocare Zalewski; ecco infine il reparto offensivo nel quale Pellegrini agirà come trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata ancora una volta da Zaniolo e Abraham, con la possibile alternativa Shomurodov mentre Mkhitaryan sarà ancora indisponibile.

LE MOSSE DI SONCIN

Il quasi debuttante Andrea Soncin, nelle probabili formazioni di Roma Venezia, dovrebbe presentare gli ospiti lagunari secondo il modulo 3-4-3: in porta Maenpaa; davanti a lui, difesa a tre formata da Svoboda, Ampadu e Caldara; a centrocampo linea a quattro formata da Mateju, Crnigoj, Cuisance e Haps da destra a sinistra; infine il tridente d’attacco con Aramu, Henry e uno tra Johnsen e Okereke, che sono in ballottaggio. C’è però anche una possibile variabile tattica, con Vacca al posto di Svoboda e passaggio al modulo 4-3-3.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ROMA VENEZIA

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Svoboda, Ampadu, Caldara; Mateju, Crnigoj, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Johnsen. All. Soncin.











