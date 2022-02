Probabili formazioni Roma Verona/ Diretta tv: Mancini squalificato (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Verona ci permettono di presentare la partita che domani allo stadio Olimpico sarà tra le più interessanti della ventiseiesima giornata di Serie A, perché l’ottimo Hellas sarà un osso duro per la Roma di José Mourinho, che arriva dal pareggio sul campo del Sassuolo e si avvia a un finale di stagione che si annuncia complicato, perché il quarto posto sarà difficile e arriveranno anche gli impegni in Conference League, strada comunque da percorrere per provare a vincere qualcosa.

Dall’altra parte ecco il Verona di Igor Tudor, che arriva dalla netta vittoria contro l’Udinese e può ancora cullare sogni europei: non sarà facile, però l’Hellas non ha alcuna pressione, perché la salvezza è già in cassaforte con enorme anticipo e il Verona negli ultimi mesi potrà provare a divertirsi senza pressioni, provando a spingersi il più avanti possibile. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Verona.

DIRETTA ROMA VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Roma Verona sarà visibile in diretta tv solamente se avete televisori dotati di connessione ad Internet, perché questa sarà una delle sette partite del turno di Serie A visibile solamente in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per trasmettere l’intero campionato.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Verona spicca l’assenza per squalifica di Mancini, che si aggiunge all’infortunio di Ibanez: di conseguenza, José Mourinho dovrebbe affidarsi a una difesa a quattro, optando per il modulo 4-2-3-1. Ci aspettiamo di conseguenza Rui Patricio naturalmente fra i pali e davanti a lui la difesa a quattro con Karsdorp a destra, i due centrali superstiti Kumbulla e Smalling ed infine Vina che agirà da terzino sinistro a meno che Mourinho gli preferisca Maitland-Niles.

A centrocampo potrebbe esserci un altro dubbio, perché Sergio Oliveira è subito diventato intoccabile nel cuore della mediana e al suo fianco si giocano il posto Cristante e Veretout, con l’italiano che dovrebbe essere leggermente favorito. Tutto chiaro invece in attacco, dove dovremmo infatti vedere Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan da destra a sinistra sulla trequarti a sostegno del centravanti Abraham.

LE SCELTE DI TUDOR

Sul fronte Hellas, la principale notizia nelle probabili formazioni di Roma Verona è l’assenza di Miguel Veloso, di conseguenza nel cuore del centrocampo gialloblù dovrebbero avere Tameze ed Ilic, che nel modulo 3-4-2-1 del mister Igor Tudor saranno affiancati da Lazovic a sinistra, mentre a destra si profila un incerto ballottaggio tra il ristabilito Faraoni e Depaoli, in gol domenica scorsa contro l’Udinese.

Siamo partiti dal centrocampo, in attacco invece non dovrebbero davvero esserci dubbi su Barak e Caprari (partita speciale per lui) sulla trequarti a sostegno del centravanti Simeone. C’è invece qualcosa in più da dire sulla difesa del Verona: in porta spazio certamente a Montipò, nella retroguardia a tre davanti a lui Ceccherini è favorito su Retsos per affiancare Gunter e Casale.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Smalling, Vina; Oliveira, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

