Probabili formazioni Roma Verona/ Diretta tv: moduli speculari in campo (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

L’analisi delle probabili formazioni di Roma Verona ci porta a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 19 febbraio, valida per la 23^ giornata di Serie A 2022-2023. Sfida non scontata: la Roma è reduce dal pareggio di Lecce con cui non è riuscita a staccare la concorrenza nella lotta alla Champions League, anzi si è fatta raggiungere da Milan e Atalanta al terzo posto e non ha guadagnato terreno sull’Inter, dovendo dunque ripartire ma rischiando di pagare la fatica della trasferta di Europa League a Salisburgo.

Il Verona invece sta volando: dall’arrivo di Marco Zaffaroni l’Hellas ha cambiato passo, la fondamentale vittoria sulla Salernitana l’ha portato a soli due punti da una salvezza considerata impossibile fino a qualche settimana fa e adesso la fiducia che i gialloblu hanno recuperato potrebbe fare la differenza nello strappare magari anche solo un pareggio, che però sarebbe utile al Verona e deludente per la Roma. Vedremo allora in che modo le cose andranno le cose allo stadio Olimpico, nel frattempo ecco le considerazioni sulle probabili formazioni di Roma Verona.

DIRETTA ROMA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

LE SCELTE DI MOURINHO

José Mourinho affronta Roma Verona, per l’ennesima volta, con tre giocatori importanti sotto diffida: si tratta di Gianluca Mancini, Smalling e Cristante ma nonostante tutto lo Special One dovrebbe confermarli titolari, dunque la difesa a protezione di Rui Patricio sarà completata come al solito da Ibañez mentre a centrocampo, a fare coppia con il regista Cristante, la sensazione è che Matic sia nuovamente favorito su Mady Camara, in un periodo nel quale il serbo sta trovando continuità. Sulle corsie laterali il dubbio è come sempre tra Zalewski, El Shaarawy e Celik: se dovessero giocare i primi due il polacco sarebbe dirottato a destra con il Faraone a sinistra, è rientrato anche Spinazzola ma la sua stagione è complessa sul piano fisico, e dunque il campione d’Europa dovrebbe nuovamente accomodarsi in panchina. Vedremo poi il solito terzetto offensivo affrontare il Verona: Lorenzo Pellegrini si porta nella posizione di trequartista giocando sulla stessa linea di Dybala, davanti a tutti invece ci sarà Abraham con Belotti pronto a un eventuale cameo nel secondo tempo.

GLI 11 DI ZAFFARONI

Ormai Zaffaroni ha le sue certezze, e in Roma Verona le dovrebbe confermare: il modulo è un 3-5-2 che sostanzialmente somiglia molto al 3-4-2-1 con cui l’Hellas ha affrontato le ultime stagioni. Dove sta la differenza? Ovviamente nelle due fasi, e nel movimento di Lazovic e Ngonge: entrambi di fatto si posizionano sulla trequarti stazionando alle spalle di Gaich ma poi il belga, due gol nelle ultime due partite, può affiancare l’argento facendo densità in area di rigore e il serbo invece dà una mano alla mediana, giocando insieme a Tamèze e Duda e dunque formando una linea a cinque. Sulle corsie laterali sembrano andare verso la conferma sia Depaoli, che si prenderà la fascia destra, che lo scozzese Doig che invece agirà sulla mancina; in porta avremo come sempre Montipò, in difesa comanda Hien che si piazza in posizione centrale tra Diego Coppola, altra bella sorpresa di questa seconda parte di campionato, e Magnani. Vedremo se arriverà un altro risultato positivo…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

VERONA (3-4-2-1): Montipò; D. Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tamèze, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich. Allenatore: Marco Zaffaroni











