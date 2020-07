Probabili formazioni Roma Verona/ Diretta tv: moduli speculari? (Serie A)

Roma Verona si gioca domani sera presso lo stadio Olimpico alle ore 21.45, quando le due formazioni scenderanno in campo per la partita della trentatreesima giornata di Serie A. La Roma di Paulo Fonseca arriva da due vittorie consecutive che hanno riportato il sereno nell’ambiente giallorosso, ma dopo la netta affermazione con il Brescia adesso arriva un test più impegnativo contro il Verona di Ivan Juric, rivelazione del campionato. L’Hellas ha pareggiato a Firenze domenica e c’è delusione per una vittoria sfumata in extremis. Il sogno Europa League si allontana, ma se questa sera dovesse arrivare una sorpresa all’Olimpico ecco che i giochi potrebbero riaprirsi. Tutto questo premesso, possiamo ora analizzare più nel dettaglio le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Verona.

Ricordiamo nel frattempo che Roma Verona in diretta tv sarà una esclusiva riservata agli abbonati alla piattaforma satellitare Sky, che avranno di conseguenza a disposizione pure la diretta streaming video che sarà loro garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, se domani sera non potessero mettersi davanti a un televisore.

LE SCELTE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Verona, in casa giallorossa Paulo Fonseca dovrebbe confermare la difesa a tre: recupera Fazio, che dovrebbe dunque giocare insieme a Ibanez e Mancini davanti a Pau Lopez, senza però escludere che sia Cristante (al rientro dalla squalifica) a operare nella retroguardia. Bruno Peres potrebbe essere sostituito da Zappacosta come terzino destro, a sinistra il ballottaggio riguarda come sempre Kolarov e Spinazzola. In mezzo al campo invece Cristante dovrebbe giocare al fianco di Veretout; se invece l’ex Atalanta venisse arretrato, ci sarà Diawara a completare la coppia in mediana. Infine il reparto d’attacco, secondo il modulo 3-4-2-1 che sembra essersi imposto: sulla trequarti torna Mkhitaryan, che è pronto a prendere il posto di trequartista affiancando Pellegrini. Il recuperato Zaniolo può giocarsi una maglia da titolare, infine la prima punta dovrebbe essere Dzeko, nonostante il gol di Kalinic sabato a Brescia.

I DUBBI DI JURIC

Sul fronte scaligero, le probabili formazioni di Roma Verona ci dicono che Ivan Juric dovrebbe ritrovare Pazzini e Borini, destinati tuttavia alla panchina: il 3-4-2-1 del tecnico croato (imitato da Fonseca nelle ultime uscite) dovrebbe ricalcare le consuete scelte, a cominciare dalla difesa. Davanti al portiere Silvestri giocherà il terzetto formato da Rrahmani, Kumbulla e Gunter, a meno che per la diffida del kosovaro non venga dato spazio a Empereur. In mezzo al campo Amrabat e Miguel Veloso sembrano essere intoccabili, come d’altronde anche Faraoni e Lazovic sulle fasce, salvo esigenze di turnover che non sono comunque da escludere in questa fase così intensa della stagione. Verre, Pessina e Zaccagni sono i giocatori che si contendono le due maglie disponibili sulla trequarti, infine nel ruolo di prima punta il favorito dovrebbe essere Di Carmine, anche se resta valida pure la soluzione Stepinski.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Mancini; Zappacosta, Cristante, Veretout, Kolarov; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Santon, Smalling.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rramhani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine. All. Juric.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.



