Probabili formazioni Roma Verona/ Diretta tv: vari dubbi per Fonseca

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Roma Verona ci introducono a questa stuzzicante sfida di Serie A, bel posticipo della 20^ giornata che andrà in scena domani sera allo stadio Olimpico della capitale tra una Roma terza nonostante molti tormenti e il Verona ancora una volta quest’anno splendida realtà del nostro campionato, di cui ormai l’Hellas non è più una sorpresa. La Roma sabato scorso è ripartita grazie alla vittoria contro lo Spezia in campionato, ma adesso serve il bis per uscire davvero dalla crisi, anche perché i gialloblù sono un test durissimo per chiunque, come il Verona ha dimostrato anche domenica scorsa grazie alla netta e meritata affermazione contro il Napoli. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Verona.

ROMA VERONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Verona sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che si trata di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

LE MOSSE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Verona il primo dubbio per Paulo Fonseca arriva già tra i pali, con Mirante in ballottaggio con Pau Lopez. Cautela pure per Pedro e Mkhitaryan, ma considerata anche la vicenda Dzeko ecco che almeno l’armeno dovrebbe essere in campo, per affiancare Pellegrini sulla trequarti a sostegno di Borja Mayoral nell’ormai consueto modulo 3-4-2-1 dei giallorossi. In difesa invece c’è una buona notizia perché torna a disposizione Mancini, di conseguenza si accomodeerà in panchina Kumbulla. In mediana invece va segnalato il duello Villar-Cristante per affiancare il sicuro titolare Veretout, mentre le corsie esterne saranno occupate da Karsdorp a destra e Spinazzola sul lato opposto.

LE SCELTE DI JURIC

Verosimilmente le probabili formazioni di Roma Verona ci proporranno un 3-4-2-1 anche per l’Hellas di Ivan Juric. In attacco il punto di riferimento dovrebbe essere l’ex Kalinic, sostenuto sulla trequarti da Barak e Zaccagni, con il nuovo acquisto Lasagna pronto ad entrare dalla panchina. Ilic sostituirà ancora una volta Miguel Veloso in cabina di regia, in panchina l’altro nuovo acquisto Sturaro. Sulle fasce ci saranno Faraoni e Lazovic, infatti agirà nel terzetto di difesa Dimarco, al fianco di Gunter e Dawidowicz. Nella retroguardia del Verona bisogna d’altronde considerare la certa assenza di Magnani causa squalifica dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Napoli.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric.



