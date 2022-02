Probabili formazioni Roma Verona/ Quote: difesa decimata per Mou (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: GIALLOROSSI FALCIDIATI!

Con le probabili formazioni di Roma Verona ci avviciniamo alla partita che oggi allo stadio Olimpico sarà tra le più stuzzicanti della ventiseiesima giornata di Serie A, perché José Mourinho non avrà vita facile contro Igor Tudor. L’ottimo Hellas sarà un osso duro per la Roma, che arriva dal sofferto pareggio sul campo del Sassuolo: il quarto posto sarà difficile da raggiungere e la Roma dovrà presto pensare anche alla Conference League, che sarà comunque una strada interessante per provare a vincere qualcosa in questa stagione.

Il Verona arriva invece dalla netta vittoria nel derby del Nord-Est contro l’Udinese e può ancora cullare sogni europei: obiettivo logicamente ambizioso e complicato, che però l’Hellas può coltivare senza alcuna pressione, perché il Verona negli ultimi mesi di questo campionato potrà provare a divertirsi senza pressioni, spingendosi magari il più avanti possibile. Andiamo allora a scoprire tutte le notizie sulle probabili formazioni di Roma Verona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Verona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Giallorossi sulla carta favoriti, il segno 1 è quotato a 1,87 mentre poi si sale a quota 3,75 sul segno X in caso di pareggio e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Verona.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Verona spicca l’assenza per squalifica di Mancini, che si aggiunge all’infortunio di Ibanez: di conseguenza, José Mourinho dovrebbe affidarsi a una difesa a quattro, optando per il modulo 4-2-3-1 non avendo a disposizione tre centrali. Ci aspettiamo di conseguenza Rui Patricio naturalmente fra i pali e davanti a lui la difesa a quattro con Karsdorp a destra, i due centrali superstiti Kumbulla e Smalling ed infine Vina che agirà da terzino sinistro a meno che Mourinho gli preferisca Maitland-Niles.

A centrocampo potrebbe esserci un altro dubbio, perché Sergio Oliveira è subito diventato intoccabile nel cuore della mediana e al suo fianco si giocano il posto Cristante e Veretout, con l’italiano che dovrebbe essere leggermente favorito. Tutto chiaro invece in attacco, dove dovremmo infatti vedere Zaniolo (se supera il provino di oggi), Pellegrini e Felix da destra a sinistra sulla trequarti a sostegno del centravanti Abraham.

LE SCELTE DI TUDOR

Sul fronte Hellas, la principale notizia nelle probabili formazioni di Roma Verona è l’assenza di Miguel Veloso, di conseguenza nel cuore del centrocampo gialloblù dovrebbero avere Tameze ed Ilic, che nel modulo 3-4-2-1 del mister Igor Tudor saranno affiancati da Lazovic a sinistra, mentre a destra si profila un incerto ballottaggio tra il ristabilito Faraoni e Depaoli, in gol domenica scorsa contro l’Udinese.

Siamo partiti dal centrocampo, in attacco invece non dovrebbero davvero esserci dubbi su Barak e Caprari (all’Olimpico è sempre un match speciale per lui) sulla trequarti a sostegno del centravanti Simeone. C’è invece qualcosa in più da dire sulla difesa del Verona: in porta spazio certamente a Montipò, nella retroguardia a tre davanti a lui Ceccherini è favorito su Retsos per affiancare Gunter e Casale.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Smalling, Vina; Oliveira, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.



