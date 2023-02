Probabili formazioni Roma Verona/ Quote: El Shaarawy in attacco (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: CHI GIOCA STASERA?

Leggendo le probabili formazioni di Roma Verona vogliamo capire le mosse di José Mourinho e Marco Zaffaroni verso la partita in programma stasera, naturalmente allo stadio Olimpico, per la ventitreesima giornata di Serie A. Match meno scontato di quanto sembri: la Roma è reduce in campionato dal pareggio di Lecce e quindi è in piena bagarre nella lotta per la qualificazione alla Champions League, inoltre potrebbe pagare la fatica della trasferta di Europa League a Salisburgo, che ha riservato la doppia amarezza della sconfitta e del problema al flessore per Dybala.

Il Verona invece ha cambiato passo in maniera nettissima dopo l’ultimo cambio in panchina e la fondamentale vittoria sulla Salernitana ha portato l’Hellas vicino a una salvezza considerata impossibile fino a qualche settimana fa. I gialloblù quindi stanno bene sia fisicamente sia moralmente e anche solo un pareggio potrebbe fare molto comodo, mentre sarebbe ovviamente deludente per la Roma. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Verona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Roma Verona in base alle quote dell’agenzia Snai. I giallorossi sono naturalmente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,63, mentre poi si sale a quota 3,70 sul segno X in caso di pareggio e fino a 6,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Verona.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

LE SCELTE DI MOURINHO

José Mourinho nelle probabili formazioni di Roma Verona deve fare i conti con il problema fisico rimediato da Dybala giovedì a Salisburgo in Europa League, mentre i tre diffidati Mancini, Smalling e Cristante dovrebbero essere titolari, dunque la difesa a protezione di Rui Patricio sarà la solita, con Ibañez insieme all’italiano e all’inglese, mentre a centrocampo Matic è nuovamente favorito su Mady Camara per affiancare Cristante. Sulle corsie laterali dovremmo vedere Celik a destra e Zalewski a sinistra, nei loro ruoli più classici, anche perché El Shaarawy dovrà avanzare in attacco per supplire agli acciacchi di Dybala. Vedremo allora capitan Pellegrini come trequartista, poi il Faraone e naturalmente davanti a tutti ci sarà Abraham.

GLI 11 DI ZAFFARONI

Sul fronte veneto, mister Zaffaroni ha le sue certezze per le probabili formazioni di Roma Verona, con un modulo 3-5-2 che sostanzialmente può essere considerato un 3-4-2-1 grazie al movimento di Lazovic e Ngonge: entrambi di fatto agiranno sulla trequarti alle spalle del centravanti Gaich (favorito su Lasagna), con il belga, reduce da due gol nelle ultime due partite, che può affiancare l’argentino in area di rigore e il serbo invece più attento ad aiutare la mediana con Tamèze e Duda. Sulle fasce dovrebbero ottenere la conferma sia Depaoli a destra sia Doig a sinistra; infine in difesa ecco che in porta avremo come sempre Montipò, protetto dal terzetto con Hien in posizione centrale tra Coppola e Magnani.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini; El Shaarawy, Abraham. All. Mourinho.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tamèze, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich. All. Zaffaroni.











