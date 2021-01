Probabili formazioni Roma Verona/ Quote, Juric punta tutto su Nikola Kalinic

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: CHI IN CAMPO ALL’OLIMPICO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Verona, sfida che chiuderà questa sera alle ore 20.45, tra le mura dell’Olimpico, il quadro della 20^ giornata della Serie A. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Mister Juric per tentare l’impresa nella Capitale: l’Hellas registra ancora nel suo spogliatoio un gran numeri di assenti, ma nonostante le defezioni, i gialloblu sanno come mettere alle corde anche formazioni più quotate. Lo sa bene il Napoli, che solo nella scorsa giornata di campionato a subito un pesantissimo 3-1 proprio per mano dei veneti. Di contro poi ci sarà una Roma tesa e innervosita: il derby perso e il complicatissimo doppio scontro con lo Spezia (e i noti strascichi), fimo al caso Dzeko (ora nome di mercato bollente per un probabile scambio con Sanchez dell’Inter) hanno reso più fragile lo spogliatoio di Fonseca, che oggi cercherà risposte e riscatto dal campo. Ci attenderà questa sera una sfida davvero intensa dove non sarà concesso alcun margine di errore ai due allenatori: andiamo allora a scoprire le loro mosse per le probabili formazioni di Roma Verona.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultimo incontro della 20^ giornata di Serie A, pur consci del valore dell’Hellas, non facciamo fatica a concedere alla Lupa il favore del pronostico. Anche la Snai per l’1×2 della sfida, ha fissato a 1.67 la vittoria della Roma, contro il più elevato 5.00 segnato per il successo del Verona: il pareggio vale invece 3.90 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Verona, Paulo Fonseca chiaramente non si discosterà dal classico 3-4-2-1, dove pure chiederà ogi ai suoi titolari di dare veramente il massimo. Out Dzeko, dovrebbe essere Borja Mayoral la prima punta questa sera, affiancato dal solito Pellegrini e da un acciaccato Mkhitaryan (che stringerà i denti). Per la mediana via libera al solito duo al centro composto da Jordan Veretout e Villar, mentre in corsia si faranno avanti dal primo minuto Spinazzola e Karsdorp. Poche le sorprese infine anche nella difesa, che però potrebbe venir posta davanti a Mirante, di ritorno da un piccolo stop: Ibanez, Smalling e Mancini saranno le prime scelte dell’allenatore.

LE SCELTE DI JURIC

Per la trasferta romana, Juric non si discosterà dal classico 3-4-2-1 per schierare i suoi: pronto dal primo minuto in tal senso in attacco uno dei grandi ex del match come Nikola Kalinic. Al fianco del bomber saranno poi irrinunciabili due giocatori in grande condizione come sono Barak e Zaccagni, entrambi freschi di gol. Per la mediana dell’Hellas il tecnico dovrebbe poi confermare dal primo minuto al centro Ilic e Tameze, con il duo Faraoni-Lazovic pronti invece a coprire le corsie esterne del reparto: occhio però a Sturaro, volto nuovo dello spogliatoio, che potrebbe ambire a un posto al centro dello schieramento. In difesa, va detto che si farà sentir qui l’assenza di Magnani, fermato dal giudice sportivo per un turno: toccherà allora a Gunter e Dimarco agire come titolari, al fianco di Dawidowicz.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Spinazzola, Veretout, Villar, Karsdorp; Mkhitaryan, Pellegrini; B Mayoral All. Fonseca

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic All. Juric



© RIPRODUZIONE RISERVATA