Probabili formazioni Roma Verona, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A, oggi domenica 28 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: CHI GIOCA OGGI POMERIGGIO ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni Roma Verona parliamo della partita che oggi pomeriggio, domenica 28 settembre 2025, vedrà i giallorossi di Gian Piero Gasperini desiderosi di confermare anche nella quinta giornata di Serie A l’ottimo inizio di stagione del quale si è reso protagonista il gruppo della nuova Roma.

Diretta Verona Sassuolo/ Streaming video tv: neroverdi puntano ai primi posti (Primavera, 28 settembre 2025)

In campionato tre vittorie su quattro, fra le quali naturalmente spicca il derby di domenica scorsa, in più si è aggiunta la vittoria di mercoledì sera a Nizza in Europa League per iniziare alla grande anche il cammino in Coppa, con una difesa sempre molto solida, che ha infatti incassato appena due gol in cinque partite, fin qui punto di forza giallorosso.

Probabili formazioni Milan Napoli/ Quote: dubbi in attacco (Serie A, oggi 28 settembre 2025)

Il Verona di Paolo Zanetti avrà quindi un compito difficile, sul campo dove l’Hellas ha già perso per 4-0 contro la Lazio. Tuttavia per il resto gli scaligeri hanno raccolto tre pareggi, compreso quello prestigioso contro la Juventus di sabato scorso, quindi i gialloblù non hanno ancora vinto, ma sono ostici da sconfiggere.

Da tenere conto anche due settimane consecutive con l’Europa League, per Gasperini è quindi un periodo abbastanza impegnato e staremo a vedere se le eventuali necessità di turnover potranno lasciare il segno sulle mosse e i titolari in casa giallorossa nelle probabili formazioni Roma Verona.

DIRETTA/ Cagliari Inter (risultato finale 0-2): la chiude Pio Esposito! (Serie A, 27 settembre 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Come abbiamo visto, Roma Verona ha un pronostico teoricamente molto chiaro: le quote Snai indicano a 1,45 il segno 1, mentre si sale a 4,25 in caso di pareggio e fino a 7,50 volte la giocata se l’Hellas facesse il colpaccio oggi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

DUE DUBBI PER GASPERINI

Buone notizie per Gian Piero Gasperini, che nelle probabili formazioni Roma Verona recupera Hermoso e Wesley, il primo è favorito su Celik per completare la difesa a tre con Mancini e N’Dicka davanti a Svilar, il secondo invece dovrebbe essere l’esterno destro del centrocampo a quattro completato poi dai centrali Koné e Cristante e sulla sinistra da Angelino. Il modulo è il 3-4-2-1, sulla trequarti offensiva avremo Soulé e uno tra Pellegrini (leggermente favorito) ed El Aynaoui alle spalle del centravanti Ferguson, che sembra nettamente in vantaggio su Dovbyk nel ballottaggio meno incerto.

TUTTO CHIARO PER ZANETTI

Non ci dovrebbero essere particolari dubbi per Paolo Zanetti invece nel modulo 3-5-2 scaligero per le probabili formazioni Roma Verona: in porta Montipò; i tre difensori gialloblù saranno Unai Nunez, Nelson e Frese; a centrocampo l’esterno destro Belghali, poi nel cuore della mediana veneta avremo Serdar, Akpa Akpro e Bernede ed infine sulla sinistra Bradaric; in attacco largo invece alla coppia titolare formata da Orban e Giovane, con Sarr possibile alternativa. Pochi dubbi perché in realtà sono tanti gli assenti, Zanetti avrebbe preferito avere qualche rebus in più…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. All. Zanetti.