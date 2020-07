Probabili formazioni Roma Verona/ Quote, tornano Cristante e Mkhitaryan (Serie A)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Roma Verona: valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, la partita dello stadio Olimpico si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 15 luglio. I giallorossi sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno, schiantando il Brescia al Rigamonti e interrompendo una serie di tre sconfitte: tornati al quinto posto solitario, adesso hanno bisogno di confermarsi per centrare il traguardo minimo, quello della qualificazione in Europa League che rappresenterebbe se non altro un buon punto di partenza nel progetto di Paulo Fonseca. Il Verona sogna lo stesso traguardo, che naturalmente avrebbe un sapore ben diverso considerate le premesse; l’Hellas però nel post-lockdown non ha più viaggiato con lo stesso passo di prima, ha sì agguantato un importante pareggio contro l’Inter ma domenica, come già successo contro il Sassuolo, ha mancato una vittoria esterna subendo gol dalla Fiorentina all’ultimo secondo. Ora vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco: leggiamo quindi insieme le probabili formazioni di Roma Verona, aspettando che arrivi il momento del calcio d’inizio.

QUOTE E PRONOSTICO

La squadra giallorossa parte favorita in Roma Verona, secondo le quote proposte dall’agenzia Snai: il valore posto sul segno 1 per la sua vittoria è di 1,65 volte la cifra puntata con questo bookmaker, per il successo esterno dell’Hellas il guadagno salirebbe a 5,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X: in questo caso la vincita sarebbe corrispondente a 4,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

LE SCELTE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Verona Fonseca dovrebbe confermare la difesa a tre: il recupero di Federico Fazio dovrebbe portare alla conferma dell’argentino stretto tra Ibanez e Gianluca Mancini, ma attenzione alla possibilità che sia Cristante a operare in quella zona del campo. In porta si dovrebbe rivedere Pau Lopez; Bruno Peres verrà sostituito con tutta probabilità da Zappacosta sulla corsia destra del campo, sull’altro versante il ballottaggio riguarda come sempre Kolarov e Spinazzola con il primo che dà la sensazione di partire favorito. In mezzo al campo invece Cristante giocherà al fianco di Veretout se appunto non verrà arretrato, in questo caso ci sarà Amadou Diawara a completare una cerniera che dovrà anche proteggere la trequarti, dove torna Mkhitaryan che è pronto a prendere il posto di trequartista affiancando Lorenzo Pellegrini. Zaniolo ovviamente può giocarsi una maglia da titolare, la prima punta dovrebbe essere Dzeko.

I DUBBI DI JURIC

Ivan Juric dovrebbe ritrovare Pazzini e Borini per Roma Verona, ma entrambi sono destinati alla panchina: il 3-4-2-1 del tecnico croato dovrebbe ricalcare le sue consuete scelte, dunque a protezione del portiere Silvestri giocherà il terzetto formato da Rrahmani, Kumbulla e Gunter a meno che per la diffida del kosovaro non venga dato spazio a Empereur. In mezzo al campo Sofyan Amrabat e Miguel Veloso non conoscono rivali, sulle corsie laterali invece ci saranno Faraoni, il cui gol stava per valere la vittoria a Firenze, e Lazovic che invece aveva timbrato il cartellino nel turno precedente, stappando la sfida interna contro l’Inter. Verre, Pessina e Zaccagni sono tre giocatori che si contendono le due maglie sulla trequarti; nel ruolo di prima punta il favorito dovrebbe invece essere Di Carmine, ma abbiamo Stepinski che scalpita per avere un posto dal primo minuto e, per turnover, potrebbe anche avere la meglio nelle scelte del suo allenatore.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, F. Fazio, G. Mancini; Zappacosta, Cristante, Veretout, Kolarov; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

A disposizione: Mirante, Bruno Peres, Spinazzola, A. Diawara, Villar, Pastore, Cengiz Under, Carles Perez, Zaniolo, Perotti, J. Kluivert, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Santon, Smalling

VERONA (3-4-2-1): M. Silvestri; Rramhani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, S. Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine

A disposizione: A. Berardi, Radunovic, Empereur, Adjapong, Badu, Eysseric, Dimarco, Zaccagni, Borini, E. Salcedo, Stepinski, Pazzini

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: –

Indisponibili: –



