PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: RANIERI SFIDA ZANETTI!

L’analisi delle probabili formazioni Roma Verona riguarda la partita dello stadio Olimpico, in programma alle ore 20:45 di sabato 19 aprile per la 33^ giornata di Serie A 2024-2025. Prosegue la rincorsa alla Champions League da parte della Roma, che è riuscita a mantenere aperta la sua striscia di imbattibilità anche contro Juventus e Lazio: sono arrivati due pareggi per la squadra di Claudio Ranieri, che però non si è staccata troppo dalle prime quattro posizioni e quindi continua a credere nella straordinaria rimonta, prima di aprire al nuovo corso che, ripartendo dalla Champions, potrebbe già avere parecchia competitività.

Il Verona invece vede la salvezza: momento positivo per l’Hellas, che dopo aver sbancato Udine ha pareggiato tre partite in fila ma ha comunque guadagnato sulla zona retrocessione, sembra che Paolo Zanetti si possa dire al sicuro anche se ovviamente cercherà di fare risultato anche all’Olimpico, perché le sorprese possono sempre accadere. In attesa di scoprire quello che succederà in campo, diamo uno sguardo ai calciatori che potrebbero essere titolari questa sera, prendendoci come sempre del tempo per la valutazione delle probabili formazioni Roma Verona.

PRONOSTICO E QUOTE ROMA VERONA

I giallorossi sono nettamente favoriti all’Olimpico, all’interno delle probabili formazioni Roma Verona leggiamo che il segno 1 per la vittoria di casa vale 1,38 volte quanto messo sul piatto con l’agenzia Snai, mentre per il pareggio regolato dal segno X arriviamo a una quota corrispondente a 4,50 volte l’ammontare della vostra giocata e infine, puntando sul segno 2 per l’affermazione dell’Hellas, il vostro guadagno con questo bookmaker ammonterebbe a 8,00 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

COME GIOCHERÀ RANIERI

Ormai Ranieri ha in testa la sua squadra, il 3-4-2-1 nelle probabili formazioni Roma Verona conterà ancora su un Matias Soulé finalmente concreto e in gol nel derby, il giovane argentino ha sfruttato al meglio il fatto che la stagione di Dybala sia terminata in anticipo ma era in crescita già nelle settimane precedenti. Dovbyk sarà il centravanti della Roma, da definire la maglia del secondo trequartista perché Lorenzo Pellegrini è favorito, ma El Shaarawy non parte battuto. In difesa invece più Zeki Celik che Hummels, con gli intoccabili Gianluca Mancini e N’Dicka che si disporranno regolarmente a protezione di Svilar.

Per quanto riguarda le corsie laterali, i nuovi arrivi del calciomercato invernale potrebbero essere utili dalla panchina: adesso che si corre per il quarto posto Ranieri si fida dei suoi alfieri, che dunque dovrebbero essere ancora una volta Saelemaekers a destra e Angeliño a sinistra, senza troppe discussioni. Tecnicamente è deciso anche il centrocampo: scalpitano Cristante (soprattutto) e Pisilli, ma nel nuovo corso della Roma è stato definitivamente rilanciato Leandro Paredes mentre Manu Kone era stato voluto da De Rossi, e con Ranieri ha confermato i motivi per cui è arrivato alla Roma.

ATTACCO SPUNTATO PER ZANETTI

Purtroppo le probabili formazioni Roma Verona ci dicono che Paolo Zanetti deve fare a meno di Tengstedt, fuori fino alla fine di aprile, ma anche di Amin Sarr che non è al meglio: il solo attaccante centrale a disposizione è dunque Mosquera, che sarà titolare in un 3-5-1-1 nel quale l’allenatore dell’Hellas deve decidere se mandare Suslov a fare il raccordo tra le linee oppure Rocha Livramento. L’altro ballottaggio aperto in casa scaligera riguarda il centrocampo, precisamente la mezzala: Bernede è in vantaggio su Niasse, che all’ultimo potrebbe avere la maglia da titolare per lo stadio Olimpico.

Scontata la presenza di Duda come secondo interno di centrocampo, confermato anche il nuovo ruolo di Dawidowicz che Zanetti ha portato ad agire come perno davanti alla difesa, bisogna dire anche con buoni risultati. Le ultime uscite hanno poi detto che Tchatchoua e Domagoj Bradaric sono ormai i due esterni titolari del Verona; per quanto riguarda la difesa, ovviamente in porta giocherà Montipò mentre davanti a lui la linea arretrata gialloblu dovrebbe essere composta da Ghilardi, Diego Coppola e Valentini, tutti giocatori che stanno facendo abbastanza bene e dunque sono da tenere d’occhio anche in ottica calciomercato.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, G. Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Manu Kone, L. Paredes, Angeliño; Soulé, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Ghilardi, D. Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bernede, Bradaric; Suslov; Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti