Probabili formazioni Roma Viktoria Plzen, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Europa League, oggi giovedì 23 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VIKTORIA PLZEN: CAMBIAMENTI ALL’OLIMPICO

Rotazioni assicurate nelle probabili formazioni Roma Viktoria Plzen, anche se ciò non significa naturalmente snobbare la partita per la terza giornata del girone unico di Europa League, anche perché finora la Roma ha ottenuto una vittoria e una sconfitta e di conseguenza non sono ancora chiari gli scenari per la Magica nella cosiddetta fase campionato.

Dopo il successo d’apertura a Nizza è infatti arrivata la sconfitta casalinga contro il Lilla, c’è da riflettere sul fatto che finora la Roma di Gian Piero Gasperini è stata perfetta in trasferta ma ha già perso per ben tre volte in casa fra campionato e Coppa, con l’Inter che sabato scorso è stata la terza squadra a violare l’Olimpico dopo il Torino e i francesi.

Il Viktoria Plzen può essere un avversario pericoloso, perché al momento i cechi hanno un punto in più in classifica, grazie al pareggio sul campo del Ferencvaros per 1-1 e alla vittoria convincente per 3-0 in casa contro il Malmoe, serve il sorpasso per cercare l’obiettivo del passaggio immediato agli ottavi evitando i playoff.

Insomma, dosare le forze ma senza snobbare l’impegno potrebbe essere la parola d’ordine per il Gasp nelle probabili formazioni Roma Viktoria Plzen, adesso è giunto il momento di scoprire che cosa significherà concretamente nelle mosse tattiche e nelle scelte sui nomi dei titolari oggi, 23 ottobre 2025.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico secondo le quote Snai regala un sorriso ai giallorossi, infatti il segno 1 è quotato a 1,35 in Roma Viktoria Plzen, mentre il pareggio tocca quota 5,25 e in caso di successo ceco si arriverebbe a 8,00 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VIKTORIA PLZEN

TURNOVER PER GASPERINI

Gian Piero Gasperini sicuramente farà turnover nelle probabili formazioni Roma Viktoria Plzen, restano però ancora dei dubbi su quanti giocatori cambieranno e in quali ruoli. Non mancano quindi diversi ballottaggi ancora aperti nel modulo 3-4-2-1 dei giallorossi: in porta però dovrebbe essere una certezza Svilar; in difesa indiziato per riposare Ndicka e allora schieriamo Celik, Mancini e Hermoso, con Ziolkowski possibile alternativa; a destra Rensch potrebbe essere favorito su Wesley, poi ecco Cristante, El Aynaoui e Tsimikas per completare il reparto a quattro; qualche dubbio anche in attacco, ma l’ipotesi più probabile prevede Soulé ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk.

UNO SQUALIFICATO PER HYSKY

L?allenatore ospite Martin Hyský deve fare a meno dello squalificato Merchas nelle probabili formazioni Roma Viktoria Plzen. Il modulo tattico dei cechi è il 4-2-3-1 e davanti al portiere Jedlicka dovrebbero trovare posto nella difesa a quattro Paluska, Dweh, Jemelka e Souaré; nel cuore della mediana spazio per Cerv e Spacil, mentre ilViktoria Plzen in avanti dovrebbe schierare sulla trequarti Memic, Vydra e Adu a sostegno del centravanti Durosimni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VIKTORIA PLZEN: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Gasperini.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosimni. All. Hysky.