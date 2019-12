Probabili formazioni Roma Wolfsberger/ Quote: si ferma Smalling (Europa League)

Con le probabili formazioni di Roma Wolfsberger analizziamo le scelte dei due allenatori per la partita che, alle ore 21:00 di giovedì 12 dicembre, chiude per le due squadre il gruppo J di Europa League 2019-2020. Sulla carta dovrebbe essere una formalità per i giallorossi che, grazie alla vittoria sul campo dell’Istanbul Basaksehir, hanno fatto pesare poco il punto conquistato nelle due partite contro il Borussia Monchengladbach e sono ora padroni del loro destino. A Paulo Fonseca basta un pareggio per centrare l’obiettivo, peraltro contro una squadra già aritmeticamente eliminata; in più ovviamente i capitolini possono anche prendersi il primo posto nel girone, ma perché sia così dovranno necessariamente attendere notizie dal Borussia Park e in ogni caso il pari non sarebbe sufficiente. Ad ogni modo, mentre aspettiamo che la partita si giochi andiamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Wolfsberger.

QUOTE E PRONOSTICO

Roma Wolfsberger è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i giallorossi sono clamorosamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,16 volte la somma messa sul piatto mentre arriviamo ad un valore di 7,00 volte la puntata con il pareggio, che come sempre viene regolato dal segno X. La vittoria esterna degli austriaci, per la quale dovrete scommettere sul segno 2, vi farebbe guadagnare addirittura 14,00 volte quello che avrete deciso di puntare con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA WOLFSBERGER

I DUBBI DI FONSECA

Due giocatori giallorossi dovranno saltare Roma Wolfsberger: si tratta di Smalling e Lorenzo Pellegrini, e per il primo l’appuntamento con il ritorno è per il 2020. A questo punto le scelte di Fonseca sono ancora più ristrette: al centro della difesa insieme a Gianluca Mancini ci sarà Federico Fazio, in porta possibile rivedere Mirante (per permettere a Pau Lopez di recuperare senza fretta) e sulle corsie laterali potrebbero essere destinati Spinazzola e Kolarov, qui con i titolari che giocheranno anche in Europa League. A centrocampo agisce il solito tandem composto da Veretout e Amadou Diawara, aspettando il ritorno di Cristante; davanti a loro potrebbe avere una maglia da titolare Mkhitaryan così come Diego Perotti, che eventualmente agirebbe da laterale sinistro in luogo di Zaniolo. Questo è uno dei ballottaggi, a destra invece spazio per Cengiz Under mentre la prima punta ancora una volta sarà Dzeko, che vuole ritrovare il suo ritmo realizzativo.

LE SCELTE DI SAHLI

Mohamed Sahli affronta Roma Wolfsberger con un rombo di centrocampo, e scelte che dovrebbero confermare in buona parte quanto visto contro il Lask Linz: in porta ci sarà Kofler, davanti a lui saranno sempre Sollbauer e Rnic i due centrali mentre come terzino destro ha un’occasione Golles, che potrebbe prendere il posto di Novak. A sinistra conferma per Schmitz, in mediana invece dovremmo avere Leitgeb a fare da perno centrale con Ritzmaier che sarà la mezzala di inserimento sul centrosinistra; sull’altro versante del campo è ballottaggio aperto tra Schofl e Wernitznig, alle spalle dei due attaccanti il trequartista dovrebbe essere Liendl – anche per mancanza di alternative – e nel reparto avanzato a giocarsi il posto è soprattutto Schmidt, che però dovrà vincere la concorrenza di Weissman e Niangbo al momento ancora favoriti per iniziare questa ultima partita di Europa League, che sancisce l’addio stagionale del Wolfsberger dalle coppe.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, F. Fazio, G. Mancini, Kolarov; Veretout, A. Diawara; Cengiz Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko

Allenatore: Paulo Fonseca

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Golles, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schofl, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo

Allenatore: Mohamed Sahli



