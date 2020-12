Probabili formazioni Roma Young Boys/ Quote, sarà linea verde? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA YOUNG BOYS: TANTI GIOVANI GIALLOROSSI?

Con le probabili formazioni di Roma Young Boys analizziamo meglio la partita che, allo stadio Olimpico alle ore 21:00 di giovedì 3 dicembre, si gioca per la quinta giornata nel gruppo A di Europa League 2020-2021. I giallorossi hanno rispettato il pronostico e si sono già qualificati ai sedicesimi del torneo, per cui Paulo Fonseca potrebbe aprire alla linea giovane e concedere spazio, anche dal primo minuto, a elementi della Primavera che avrebbero così una bella occasione per lasciare il segno. Gli svizzeri potrebbero approfittare del morale basso degli avversari – dovuto allo 0-4 incassato a Napoli – per ottenere quella vittoria che significherebbe sostanzialmente qualificazione, e allo stesso tempo vendicare anche la beffarda sconfitta di Berna nella prima giornata del girone. Aspettando allora che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, proviamo a vedere in che modo potrebbero essere schierate dai rispettivi allenatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Young Boys.

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Roma Young Boys, per cui andiamo subito a vedere quanto viene proposto dalle quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,83 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo ad un valore di 4,00 volte la puntata per il segno 2 che identifica il successo della squadra ospite. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

LE SCELTE DI FONSECA

Definire a freddo le scelte di Paulo Fonseca per le probabili formazioni di Roma Young Boys potrebbe essere complicato: alcune sembrano essere fissate, sicuramente la presenza di Pau Lopez in porta e di Smalling e Federico Fazio nel terzetto difensivo. La prima sorpresa potrebbe essere rappresentata da Tripi, che può giocare a completamento di questo reparto; in alternativa ci sarà spazio ancora per Juan Jesus, mentre sulle corsie laterali sembra essere certa la seconda da titolare per Calafiori che agirà a sinistra, con Bruno Peres che invece sarà schierato in una posizione di esterno destro. In mezzo al campo la coppia che al momento viaggia favorita è quella formata da Amadou Diawara e Villar; sulla trequarti invece possibile spazio per Carles Pérez e Lorenzo Pellegrini, che deve ritrovare la migliore condizione e potrebbe tornare ad avanzare il suo raggio d’azione come accadeva prima del cambio di modulo. Davanti a tutti potremmo rivedere Borja Mayoral, che ha dimostrato di poter fare molto bene quando è stato chiamato in causa.

GLI 11 DI SEOANE

È un 4-4-2 quello di Gerardo Seoane per Roma Young Boys: in porta va come sempre Von Ballmoos, davanti a lui dovremmo vedere i due difensori centrali Mohamed Camara e Zesiger con i terzini che possono essere Maceiras e Lefort, che hanno giocato anche nell’ultima partita di campionato vinta 3-0 sul campo del Losanna. Si cambia a centrocampo, dove Rieder è pronto a riprendersi la maglia in posizione centrale per fare coppia con Aebischer; sulle corsie laterali cerca spazio Sulejmani ma i due titolari dovrebbero essere Fassnacht da una parte e Ngamaleu dall’altra, attenzione poi alla coppia di attaccanti con Nsame che quasi certamente ritroverà il suo posto dal primo minuto, per giocare al suo fianco si apre il ballottaggio tra Siebatcheu e Mambimbi con la sensazione che il primo possa essere favorito, ma con una possibile staffetta a partita in corso.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Tripi, F. Fazio, Smalling; Bruno Peres, A. Diawara, Villar, Calafiori; Carles Pérez, Lo. Pellegrini; Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Maceiras, M. Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Rieder, Aebitscher, Ngamaleu; Nsame, Siebatcheu. Allenatore: Gerardo Seoane



