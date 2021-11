Probabili formazioni Roma Zorya/ Quote, pochi dubbi per Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ZORYA: CHI GIOCA STASERA?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Zorya, sfida per la quinta giornata della Conference league, che pure si accenderà questa sera alle ore 21.00 tra le mura dello Stadio Olimpico. Dopo aver recuperato appena un punticino contro il Bodo Glimt nell’ultimo turno di coppa, la squadra di Mourinho punta oggi a fare bottino pieno contro gli ucraini, anche per recuperare terreno e rilanciarsi nella sfida diretta con i norvegesi per la qualificazione agli ottavi della coppa.

Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite (5^ giornata gironi)

Complice il 3-0 segnato nel turno di andata contro la squadra di Skrypnyk, vi è un certo ottimismo in casa della Lupa per tale scontro, ma Mourinho e i suoi ragazzi sanno bene di non potersi concedere troppe distrazioni: già in passato la Roma è stata protagonista di scivoloni non previsti e in questa edizione della Conference league davvero siamo stati abituati ad ogni eventualità. Servirà dunque la massima attenzione all’Olimpico: vediamo dunque come i due allenatori si sono preparati al match, analizzano le loro mosse per le probabili formazioni di Roma Zorya.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per le partite (5^ giornata)

QUOTE E PRONOSTICI

Alla vigilia della sfida di Conference league non esitiamo a dare ai giallorossi il favore del pronostico. Se guardiamo alle quote date dal portale Eurobet per l’1×2 del match ecco che oggi il successo della Roma è stato fissato a 1.15, contro il più alto 14.00 assegnato per la vittoria dello Zorya: il pareggio paga la posta a 7.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA ZORYA

LE MOSSE DI MOURINHO

Come abbiamo accennato prima, Mourinho, pur favorito, non può permettersi alcun passo falso oggi contro la squadra ucraina: il lusitano dunque dovrebbe puntare su parecchi titolari oggi per disegnare le probabili formazioni di Roma Zorya. Fatto conto degli assenti, ecco che pure oggi il tecnico non dovrebbe rinunciare al 3-4-1-2 visto nelle ultime uscite: ecco che allora già in difesa, mancando Kumbulla, dovremmo avere Smalling dal primo minuto in campo, con Ibanez e Mancini e Rui Patricio collocato invece tra i pali. A centrocampo poi si farà sentire l’assenza di Cristante: al posto dell’ex Atalanta ecco pronto Darboe, collocato in coppia con Veretout, mentre saranno Karsdorp e El Shaarawy i titolari sull’esterno del reparto. Spazio poi a Mkhitaryan sulla linea della trequarti (Pellegrini è infortunato): Zaniolo e Abraham saranno titolari in attacco all’Olimpico.

Probabili formazioni Lokomotiv Mosca Lazio/ Quote, solito piccolo turnover per Sarri

LE SCELTE DI SKRYPNYK

Spazio al classico 4-3-3 per Skrypnyk per le probabili formazioni di Roma Zorya, dove pure il tecnico confermerà i suoi uomini più in forma: anche gli ucraini hanno molto per cui giocare oggi, guardando la classifica del girone. Per tante l’impresa all’Olimpico ecco che i bianconeri si affideranno a un tridente composto da Kabaiev, Gromoz e Sayyadmanesh, mentre a centro campo rimane irrinunciabile un giocatore come Nazaryna. Il reparto arretrato sarà poi completato da Buletsa e Kochergin, benchè pure il centrale classe 1996 non sia nelle migliori condizioni. Pochi dubbi poi anche nella difesa a 4 dello Zorya: qui il tecnico punterà forte su Imerekov e Cverk al centro del reparto come sul duo Fovorov-Khomchenovskyy sull’esterno. Attenzione tra i pali a Matsapura, visto che il numero 1 titolare Shevchenko è ancora infortunato.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

ZORYA (4-3-3): Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh. Allenatore: Skrypnyk.



© RIPRODUZIONE RISERVATA