Probabili formazioni Romania Germania/ Quote, spazio per il parmense Mihaila?

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA GERMANIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Questa sera alle ore 20.45 tra le mura della National Arena di Bucarest si accenderà la sfida per il secondo turno del gruppo J delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 tra Romania e Germania: esaminiamone le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Radoi come specialmente di Loew per quella che si annuncia una sfida davvero delicata per entrambe le compagini. I rumeni, freschi di successo rimediato contro la Macedonia del nord nel primo turno col risultato di 3-2, vogliono certo giocarsela al meglio contro la prima indiziata alla qualificazione alla rassegna iridata: scontato dunque che Radoi punti oggi ai suoi titolari più in forma, tra cui vediamo anche alcuni “italiani”.

È appuntamento delicato anche per i tedeschi, che dopo aver scaldato i motori contro l’Islanda, devono ancora fare bottino pieno oggi a Belgrado: a Loew non sarà concesso alcun passo falso. Andiamo allora a vedere come i due allenatori si sono preparati al match, esaminando le loro scelte per le probabili formazioni di Romania Germania.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur consapevoli del valore della squadra di casa, alla vigilia del match per le qualificazioni ai Mondiali 2022 non facciamo certo fatica a consegnare ai tedeschi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 del match ha fissato a 9.00 il successo della Romania, contro il più basso 1.30 segnato per la vittoria della Germania: il pareggio oggi verrà quotato a 5.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA GERMANIA

LE MOSSE DI RADOI

Come accennato prima, per tentare di mettere alle corde un gigante come è la selezione tedesca, Mirel Radoi non può certo prescindere dai suoi titolari più in forma schierati con 4-2-3-1 di partenza. Ecco che allora oggi a Bucarest dovremmo rivedere pronto dal primo minuto Vlad Chiriches (Sassuolo) al centro della difesa in compagnia di Burca: Bancu e Popescu saranno invece a guardia delle corsie esterne del reparto, pur con Mogos e Camora che li insidiano per la maglia da titolare. A centrocampo sarà poi spazio per la coppia Stanciu-Marin, con Tanase (fresco di gol con la Macedonia del Nord) avanzato sulla trequarti. In attacco non vediamo poi l’ora di vedere in campo dal primo minuto il parmense Mihaila che tanto bene sta facendo in Serie A: Man si schiererà sull’altro versante del reparto mentre in prima punta verrà posto George Puscas.

LE SCELTE DI LOEW

Il più classico 4-3-3 invece per Loew, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Romania Germania: qui poi sarò spazio per i soliti titolari. Ecco che allora vedremo pronto dal primo minuto Timo Werner in attacco in compagnia di Gnabry e Sanè, anche se dalla panchina Kai Havertz scalpita per un ruolo da protagonista. A centrocampo risultano ovviamente irrinunciabili i due giocatori del Bayern Monaco Kimmich e Goretzka, che potrebbero venire affiancati da Neuhaus, anche se Gundogan è fresco di gol. È rimasto in panchina contro l’Islanda ma dovrebbe poi essere oggi titolare dal primo minuto in difesa Jonathan Tah, in compagnia di Rudiger: Emre Can e Klostermann saranno invece confermati sull’esterno.

IL TABELLINO

ROMANIA (4-2-3-1): Nita; Bancu, Burca, Chiriches, Popescu; Stanciu, Marin; Mihaila, Tanase, Maxim; Puscas All. Radoi

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Can, Rüdiger, Tah, Klostermann; Goretzka, Kimmich, Gundogan; Werner, Gnabry, Sane All. Loew



