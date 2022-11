Probabili formazioni Romania Italia U20/ Spazio per Faticanti e Claudio Cassano?

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA ITALIA U18: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Analizzando le probabili formazioni di Romania Italia U20 parliamo della partita amichevole che gli azzurrini giocano ad Arad, alle ore 20:00 – nostro fuso – di giovedì 17 novembre: torna in campo la nazionale di Carmine Nunziata, che avevamo visto a settembre impegnata in due partite vinte contro Portogallo (Torneo 8 Nazioni) e Svizzera (amichevole) e che ora avrà lo stesso percorso, perché oggi appunto affronta questo match ma lunedì sfiderà la Repubblica Ceca proseguendo i suoi impegni nel Torneo Elite.

MONDIALI DI CALCIO & LAVORO/ Il "riformismo possibile" (anche) in Qatar

È una nazionale questa che di fatto “forma” la Under 21 che sarà, ma che come categoria è anche impegnata ai Mondiali; sono molto interessanti le scelte in sede di convocazione e allora possiamo andare a vedere in che modo Nunziata deciderà di schierarsi in campo ad Arad per affrontare questa amichevole, aspettando che la partita prenda il via facciamo le nostre rapide considerazioni provando a ipotizzare quale possa essere l’undici degli azzurrini, leggendo insieme le probabili formazioni di Romania Italia U20.

DIRETTA/ Albania Italia (risultato finale 1-3) Rai 1: doppietta decisiva per Grifo!

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA ITALIA U20

LE SCELTE DI NUNZIATA

Romania Italia U20 dovrebbe essere affrontata dal CT Nunziata con il modulo 4-3-1-2, che sta prendendo piede anche a livello di Under 18 e in generale si può dire accomuni le nostre nazionali giovanili. In porta torna Desplanches, che aveva saltato gli ultimi impegni; davanti a lui dovremmo vedere titolare Fontanarosa che farà coppia con Fiumanò al centro del reparto arretrato, mentre i due terzini usciranno dai ballottaggi Mulazzi-Zanotti, a destra, e Turicchia-Pieragnolo a sinistra. A centrocampo sono stati “promossi” Faticanti e Cher Ndour.

Diretta/ Oman Germania (risultato finale 0-1) streaming video tv: decide Fullkrug

Entrambi potrebbero già essere titolari per sperimentare in vista del Torneo 8 Nazioni (anche perché Filippo Terracciano ha raggiunto la Under 21) in alternativa Fazzini giocherebbe insieme a Fabbian e Degli Innocenti. Davanti invece, stuzzica l’idea di lanciare Claudio Cassano sulla trequarti, dopo tutto il giovane sta facendo benissimo con la Roma Primavera; nel tandem offensivo Montevago giocherà e soprattutto sarà così dopo essere diventato titolare nella Sampdoria (prima squadra), al suo fianco il testa a testa sembra riguardare soprattutto Antonio Satriano e De Nipoti, ma staremo a vedere quali saranno le scelte di Nunziata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA ITALIA U20: IL TABELLINO

ROMANIA U20 (4-3-3): Borbei; Pantea, Ignat, Gergely, Amzar; Pandele, Perianu, Panoiu; I. Stoica, Suciu, Andronache. Allenatore: Daniel Pancu

ITALIA U20 (4-31-2): Desplanches; Zanotti, Fontanarosa, Fiumanò, Turicchia; Fabbian, Degli Innocenti, Fazzini; C. Cassano; A. Satriano, Montevago. Allenatore: Carmine Nunziata











© RIPRODUZIONE RISERVATA