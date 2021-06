Probabili formazioni Russia Danimarca/ Quote: moduli speculari

PROBABILI FORMAZIONI RUSSIA DANIMARCA: CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni di Russia Danimarca ci avviciniamo a una partita di fondamentale importanza per la terza giornata del girone B degli Europei 2020. A Copenaghen infatti tutto è ancora possibile: la Russia con la vittoria contro la Finlandia ha fatto un buon passo avanti, ma deve ancora conquistare la qualificazione che d’altro canto è ancora alla portata pure della Danimarca, nonostante il drammatico malore di Christian Eriksen abbia scosso profondamente la squadra che è ancora ferma a zero punti.

Le mosse dei due allenatori Stanislav Cherchesov e Kasper Hjulmand potrebbero dunque avere un peso determinante per le sorti di un incontro così delicato: scopriamo allora quali sono le notizie sulle probabili formazioni di Russia Danimarca a poche ore dalla partita che è in programma alle ore 21.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Russia Danimarca in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai, che ritiene favoriti i padroni di casa danesi. Attenzione al fatto che la Danimarca è formalmente in trasferta, se credete in un suo successo dovrete giocare dunque il segno 2, quotato a 1,70. Poi si sale di parecchio già in caso di segno X per il pareggio (4,00) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 1 in caso invece di vittoria della Russia.

PROBABILI FORMAZIONI RUSSIA DANIMARCA

LE SCELTE DI CHERCHESOV

Nelle probabili formazioni di Russia Danimarca ecco un modulo 4-2-3-1 per Cherchesov, c.t. della Russia che dovrebbe scendere in campo a Copenaghen con Shunin in porta; davanti a lui Karavaev come terzino destro, i due centrali Dzhikiya e Semenov ed inifine Zhirkov terzino sinistro a completare la difesa, che è priva dell’infortunato Mario Fernandes. A centrocampo ecco la coppia formata da Zobnin e Ozdoev nel cuore della mediana della Russia, ruolo fondamentale per consentire poi più libertà d’azione in fase offensiva ai tre giocatori che agiscono sulla trequarti, che saranno invece Kuzyaev a destra, Golovin in posizione di trequartista centrale e l’atalantino Miranchuck come ala sinistra, infine ecco Dzyuba che agirà come centravanti, punto di riferimento della manovra della Russia.

LE MOSSE DI HJULMAND

Dall’altra parte, nelle probabili formazioni di Russia Danimarca dobbiamo descrivere un identico modulo per i padroni di casa allenati dal c.t. Hjulmand, che cerca la vittoria per dare un sorriso a questo Europeo così traumatico per la sua formazione. Il figlio d’arte Schmeichel sarà naturalmente il titolare in porta, davanti a lui ecco l’atalantino Maehle, Christensen, il milanista Kjaer e Wass da destra a sinistra nella difesa a quattro della Danimarca. Proseguendo ecco poi Hojbjerg e Delaney in mezzo al campo per formare la fondamentale coppia in mediana, cerniera fra la difesa e l’attacco della Danimarca. Nel reparto offensivo ci aspettiamo infine titolari Braithwaite, Jensen e Poulsen sulla trequarti che è naturalmente priva della sua stella Eriksen, più Dolberg nei panni del centravanti.

IL TABELLINO

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Al. Miranchuck; Dzyuba. All. Cherchesov.

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Maehle, Christensen, Kjaer, Wass; Hojbjerg, Delaney; Braithwaite, Jensen, Poulsen; Dolberg. All. Hjulmand.



