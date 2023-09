Probabili formazioni Salernitana Inter/ Diretta tv: Botheim con Jovane (Serie A, 29 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER: CHI GIOCA ALL’ARECHI?

Parliamo ora delle probabili formazioni di Salernitana Inter, la partita che gioca alle ore 20:45 di sabato 30 settembre per la settima giornata di Serie A 2023-2024. I nerazzurri hanno inaspettatamente perso nel turno infrasettimanale: sconfitti in casa dal Sassuolo, sono stati agganciati dal Milan al primo posto in classifica e dunque affrontano una trasferta con qualche sassolino che si è andato a mettere negli ingranaggi, anche se ovviamente in un campionato di 38 partite e con la Champions League alle porte questo scivolone non può essere un campanello d’allarme troppo forte.

Sono invece segnali ben più pericolosi per la Salernitana, che ha perso anche a Empoli: i toscani avevano zero punti e zero gol segnati ma si sono presi la posta piena mercoledì sera, adesso la classifica dei campani si fa preoccupante e soprattutto Paulo Sousa deve trovare un modo per ridare vigore a un gioco offensivo che si è totalmente perso. Aspettando che arrivi sabato sera per gustarci questa partita, facciamo qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Salernitana Inter.

DIRETTA SALERNITANA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Inter è una di quelle che per questa settima giornata di Serie A sono affidate anche alla televisione satellitare: di conseguenza gli abbonati a questa emittente potranno selezionare il canale di riferimento sul loro decoder, ricordando l’alternativa della diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) grazie all’applicazione Sky Go, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La mobilità sarà garantita anche da DAZN, la piattaforma che per questa stagione ha acquisito i diritti per fornire tutte le partite del massimo campionato di calcio.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER

LE SCELTE DI PAULO SOUSA

Paulo Sousa dovrebbe cambiare qualcosa per Salernitana Inter: il tecnico portoghese è ancora senza Candreva e bisogna sempre valutare la situazione di Boulaye Dia. Il senegalese potrebbe essere destinato ad un’altra panchina; in attacco sarebbe confermato Jovane Cabral, ma questa volta con Botheim piazzato alle sue spalle (in coppia con Kastanos) per aumentare il volume offensivo della squadra, che come detto non riesce più a fare gol. Il modulo quindi sarà sempre il 3-4-2-1; a centrocampo le opzioni sono diverse, Legowski dovrebbe essere titolare e con lui questa volta possiamo puntare su Bohinen, che appare favorito sia su Martegani che su Maggiore (senza dimenticarsi dell’opzione Bronn). Sulle corsie laterali niente di nuovo con Pasquale Mazzocchi che agirà a destra e Bradaric che si prenderà la fascia opposta; in difesa invece dovremmo rivedere Daniliuc, che eventualmente prenderebbe il posto di Lovato andando ad affiancare i confermati Gyomber e Pirola, come sempre a protezione del portiere messicano Ochoa.

LE MOSSE DI INZAGHI

Nonostante la sconfitta a San Siro, Simone Inzaghi non dovrebbe cambiare in Salernitana Inter: le sue scelte ovviamente saranno orientate anche alla formazione anti-Benfica, ma quella partita arriva dopo e intanto bisogna far fronte all’improvviso ko in campionato. Possiamo comunque ipotizzare che davanti a Sommer tornerà titolare Pavard: il francese prenderebbe il posto di Darmian con la conferma di Acerbi e Alessandro Bastoni, ma in realtà a riposare potrebbe essere chiunque tra i tre centrali. Sulle fasce avremo nuovamente Dumfries e Dimarco, anche perché Cuadrado sarà ancora fuori dai giochi; per quanto riguarda il centrocampo, solito ballottaggio tra Mkhitaryan e Frattesi con l’armeno che ha un passo di vantaggio, Calhanoglu naturalmente opererà da regista davanti alla difesa e l’altra mezzala sarà Barella. Il tandem offensivo ancora una volta dovrebbe essere composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram: Arnautovic è ai box, scalpita invece Alexis Sanchez che ci saremmo aspettati titolare mercoledì sera contro il Sassuolo, il cileno allora potrebbe avere un’occasione sabato nella trasferta dell’Arechi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; P. Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Kastanos, Botheim; J. Cabral. Allenatore: Paulo Sousa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi











