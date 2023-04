Probabili formazioni Salernitana Inter/ Diretta tv: ci sarà turnover?

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Salernitana Inter presentiamo le notizie verso la partita che sarà il primo dei tre anticipi della ventinovesima giornata di Serie A che si giocheranno già domani, in questo caso naturalmente dallo stadio Arechi di Salerno. I padroni di casa della Salernitana arrivano dal pareggio sul campo dello Spezia, stanno navigando verso la salvezza ma naturalmente un risultato di prestigio sarebbe un ulteriore e prezioso passo avanti, oltre che un fantastico regalo per tutti i tifosi in vista della Pasqua ormai imminente.

Sotto i riflettori tuttavia c’è soprattutto l’Inter di Simone Inzaghi, che in campionato è in crisi nera con tre sconfitte consecutive e dieci ko complessivi. Va bene essere in corsa su tre fronti, ma in Serie A è scattato l’allarme e il quarto posto è seriamente a rischio, soprattutto se l’Inter continuerà a fare così tanta fatica per segnare. Serve una vittoria per scacciare i fantasmi prima di ributtarsi in Champions League, per il momento scopriamo quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Salernitana Inter.

DIRETTA SALERNITANA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Salernitana Inter sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER

LE SCELTE DI SOUSA

Paulo Sousa, nelle probabili formazioni di Salernitana Inter, potrebbe affidarsi a un modulo 3-4-2-1 e allora vediamo anche quali potrebbero essere gli undici giocatori titolari: in porta naturalmente Ochoa, protetto da una difesa a tre formata da Daniliuc, l’ex Pirola (cresciuto nel vivaio nerazzurro) e Gyomber; a centrocampo invece potremmo avere Sambia come esterno destro, Vilhena e Coulibaly nel cuore della mediana della Salernitana e infine Bradaric come esterno sinistro; qualche metro più avanti, potremmo infine aspettarci nel reparto offensivo dei campani l’altro ex Candreva e Boulaye Dia sulla trequarti a supporto del centravanti Piatek, che invece sentirà aria di derby.

LE MOSSE DI INZAGHI

Potrebbe esserci un po’ di turnover nerazzurro invece nelle probabili formazioni di Salernitana Inter, anche se i problemi fisici di alcuni giocatori limitano la possibilità di scelta per mister Simone Inzaghi. Molto dunque sarà da verificare in extremis e ci prendiamo qualche libertà, come quella di ipotizzare Bellanova esterno destro o di dare spazio ad Asllani nel cuore della mediana. In difesa invece manca pure lo squalificato D’Ambrosio, quindi indichiamo sempre Onana in porta e davanti a lui tre fra Darmian, Acerbi, De Vrij e Bastoni. A centrocampo ecco allora Bellanova, Barella, magari anche Asllani come mezzala e Brozovic in cabina di regia, con Gosens a sinistra per non chiedere troppo a un Dimarco che è rientrato solo da pochi giorni. Infine in attacco molti dubbi, diciamo Lukaku-Lautaro Martinez ma ci sono molte incertezze.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Pirola, Gyomber; Sambia, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Brozovic, Asllani, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











