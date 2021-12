Probabili formazioni Salernitana Inter/ Diretta tv: Sanchez insidia Lautaro (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER: CHI GIOCA ALL’ARECHI?

Le probabili formazioni di Salernitana Inter ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 17 dicembre, valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022: allo stadio Arechi va in scena il testa-coda della classifica. I nerazzurri hanno coronato il loro lungo inseguimento e, schiantando il Cagliari a San Siro, si sono presi il primo posto sperando adesso di andare in fuga per il bis scudetto, anche se il brutto pasticcio del sorteggio di Champions League ha messo un po’ di ombre sul periodo, visto che il secondo sorteggio ha messo il Liverpool sulla strada di Simone Inzaghi e della sua squadra.

Diretta/ Genoa Salernitana (risultato finale 1-0): Shevchenko ok ed ora c'è il Milan!

La Salernitana vuole invece evitare di considerarsi spacciata con largo anticipo: i risultati però non sono dalla parte dell’ippocampo, che è caduto male anche a Firenze e ora occupa in solitaria l’ultima posizione della classifica, con sempre meno tempo per recuperare la strada verso la salvezza. Vedremo cosa succederà domani sera all’Arechi, ma mentre aspettiamo possiamo fare una rapida considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Salernitana Inter.

DIRETTA/ Fiorentina Salernitana (risultato finale 4-0): arrotondano Vlahovic e Maleh!

DIRETTA SALERNITANA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Inter sarà garantita dalla televisione satellitare: trattandosi dell’anticipo serale di Serie A, questa partita sarà disponibile a tutti i clienti Sky che potranno così seguirla attraverso il loro decoder. In assenza di un televisore, gli abbonati avranno la consueta alternativa della diretta streaming video: il servizio è disponibile grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER

I DUBBI DI COLANTUONO

DIRETTA/ Milan Salernitana (risultato finale 2-0) rossoneri in scioltezza

Ancora problemi per Colantuono, che in Salernitana Inter deve rinunciare a Stranbderg e Mamadou Coulibaly cui si aggiunge Ruggeri: nel 4-3-3 granata dunque dovrebbe essere Bogdan a giocare come centrale difensivo al fianco di Gyomber, sugli esterni agiranno Veseli e Luca Ranieri con Belec, peraltro ex della partita, che avrà la solita maglia da portiere. A centrocampo la certezza rimane ovviamente Di Tacchio, schierato come frangiflutti al centro della linea; con lui avremo Lassana Coulibaly e Kastanos, che sarebbe un trequartista – se non addirittura seconda punta – ma in questa Salernitana si mette a disposizione facendo la mezzala offensiva, e avendo almeno virtualmente più campo da attaccare. Nel tridente offensivo punta una maglia da titolare Ribéry: quando giocava nella Fiorentina il francese aveva incantato contro l’Inter e dovrebbe partire dalla sua favorita posizione di laterale sinistro, sull’altro versante ci sarà Federico Bonazzoli che però potrebbe essere scalzato da Djuric. Qualora le cose dovessero andare in questo modo, Simy traghetterà sulla corsia destra lasciando al bosniaco il ruolo di centravanti.

LE SCELTE DI INZAGHI

In Salernitana Inter Simone Inzaghi è senza Joaquin Correa, e ha Darmian acciaccato: naturalmente il tecnico piacentino ha la rosa giusta per sopperire a queste assenze, tanto che per l’attacco c’è addirittura una soluzione alternativa che prevede Alexis Sanchez, in netta ascesa, titolare per far rifiatare Lautaro Martinez, e quindi Dzeko a completare il tandem. Come esterno destro, anche qualora Darmian dovesse farcela la scelta ricadrebbe su Dumfries, per non rischiare inutilmente di peggiorare le condizioni dell’ex Torino; sull’altro versante Perisic rimane favorito su Federico Dimarco, mentre Calhanoglu ha nettamente vinto – almeno per ora – il ballottaggio con Arturo Vidal e dunque è titolare, il cileno al massimo può sperare di soffiare la maglia a Barella che però rimane in vantaggio su di lui e Gagliardini, a meno che ovviamente la scelta non sia quella di concedergli un po’ di riposo. Nel terzetto difensivo non sono previste sorprese: Skriniar, De Vrij e Alessandro Bastoni dovrebbero essere regolarmente in campo a protezione di Handanovic.

IL TABELLINO

SALERNITANA (4-3-3): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, L. Ranieri; L, Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; F. Bonazzoli, Simy, Ribéry. Allenatore: Stefano Colantuono

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi



© RIPRODUZIONE RISERVATA