Probabili formazioni Salernitana Inter/ Quote: certezze per Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Salernitana Inter ci introducono all’anticipo di questa sera allo stadio Arechi di Salerno, proverbiale testa coda per la diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono balzati al comando della classifica domenica scorsa con la vittoria contro il Cagliari, sono in striscia positiva da molte giornate e stanno anche giocando molto bene. Tutto dunque sembra procedere per il meglio per l’Inter, che di certo non ha intenzione di fermarsi sul più bello.

Probabili formazioni Salernitana Inter/ Diretta tv: Sanchez insidia Lautaro (Serie A)

Per la Salernitana di Stefano Colantuono invece questa è naturalmente la partita peggiore che potesse capitare a chi già è il fanalino di coda della classifica e arriva da una pesante sconfitta a Firenze. Volendo trovare una consolazione, la Salernitana non ha niente da perdere: un risultato positivo sarebbe un bel colpo, anche per il morale, mentre la sconfitta non sarebbe un dramma. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Salernitana Inter.

Diretta/ Genoa Salernitana (risultato finale 1-0): Shevchenko ok ed ora c'è il Milan!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Salernitana Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri ospiti sono nettamente favoriti: il segno 2 è quotato a 1,22, poi si sale a 6,75 che è la quota proposta sul segno X per il pareggio, infine ecco che il segno 1 in caso di impresa della Salernitana varrebbe 11 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER

LE MOSSE DI COLANTUONO

Nelle probabili formazioni di Salernitana Inter, l’allenatore di casa Stefano Colantuono deve fare i conti con alcune assenze che renderanno ancora più difficile una partita già di suo a dir poco complicata per la Salernitana. Nel modulo 4-3-3 possiamo ipotizzare una difesa a quattro davanti al portiere, che è l’ex Belec, composta da destra a sinistra da Veseli, Gyomber, Bogdan e Ranieri.

DIRETTA/ Fiorentina Salernitana (risultato finale 4-0): arrotondano Vlahovic e Maleh!

Passando a centrocampo, ecco che il terzetto titolare dovrebbe essere composto da L. Coulibaly, Di Tacchio e uno tra Kastanos e l’ex Obi, che sono in ballottaggio per l’ultima maglia a disposizione in mediana; doppio dubbio invece nell’attacco campano, perché l’altro ex Bonazzoli se la gioca con Gondo e Simy è in ballottaggio con Djuric per completare il tridente che non potrà fare a meno della classe di Ribery.

LE SCELTE DI INZAGHI

La partita di stasera in un altro momento della stagione magari sarebbe stata occasione per il turnover, ma a ridosso della sosta natalizia ecco che le probabili formazioni di Salernitana Inter non dovrebbero riservare particolari novità per quanto riguarda le scelte di Simone Inzaghi, a partire dalla difesa dove si può dunque ipotizzare la presenza di Handanovic in porta e di Skriniar, De Vrij e Bastoni nel terzetto davanti a lui.

Nella linea a cinque di centrocampo dovremmo vedere regolarmente Dumfries a destra, poi gli intoccabili Barella, Brozovic e Calhanoglu, infine Perisic a sinistra dove però non è da escludere una possibilità dall’inizio per Dimarco; infine in attacco Sanchez scalpita e potrebbe essere una alternativa al tandem più prevedibile, cioè naturalmente quello formato da Lautaro Martinez e Dzeko.

IL TABELLINO

SALERNITANA (4-3-3): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Bonazzoli, Simy, Ribery. All. Colantuono.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA