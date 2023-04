PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER/ Quote: Skriniar e Calhanoglu grandi assenti

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER: GLI ASSENTI

Quali sono i giocatori assenti e che di conseguenza non potranno trovare spazio nelle probabili formazioni di Salernitana Inter allo stadio Arechi? Per quanto riguarda i padroni di casa campani di Paulo Sousa, la situazione è buona perché non ci sono giocatori squalificati o infortuni particolarmente seri, ma vanno tenute in considerazione le condizioni di due giocatori acciaccati, cioè per la precisione Mazzocchi che è alle prese con una elongazione muscolare alla coscia e Crnigoj che invece soffre per un problema muscolare al polpaccio.

Nell’Inter invece abbiamo innanzitutto la squalifica di D’Ambrosio, ancora per gli strascichi dell’espulsione contro la Juventus, poi bisogna ricordare che Skriniar sta ancora recuperando dal problema che lo affligge ormai da qualche settmana, infine è naturalmente infortunato Calhanoglu, forse l’assenza più pesante, perché il centrocampista turco ha riportato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO?

Le possibili mosse di Paulo Sousa e Simone Inzaghi trovano spazio nelle probabili formazioni di Salernitana Inter, il primo dei tre anticipi del Venerdì Santo che apriranno la ventinovesima giornata di Serie A, il turno pasquale che ci offrirà quindi le sue prime emozioni dallo stadio Arechi di Salerno. Sotto i riflettori naturalmente ci sarà soprattutto l’Inter di Simone Inzaghi, che arriva dal pareggio contro la Juventus in una rovente semifinale d’andata in Coppa Italia, è ancora in corsa su tre fronti (martedì prossimo torna la Champions League), ma in campionato è in crisi nera con tre sconfitte consecutive e dieci ko complessivi. In particolare l’Inter fatica a segnare: gli ultimi gol su azione risalgono al 5 marzo, oggi cambierà qualcosa?

I padroni di casa della Salernitana arrivano invece dal pareggio sul campo dello Spezia, un altro tassello in una navigazione che sembra abbastanza tranquilla per i campani verso la salvezza, ma naturalmente un risultato di prestigio sarebbe un ulteriore e prezioso passo avanti, oltre che un fantastico regalo da parte di Paulo Sousa e dei suoi ragazzi per tutti i tifosi in vista della Pasqua ormai imminente, soprattutto pensando che l’anno scorso finì 0-5. Questi allora sono i temi, adesso però approfondiamo tutte le ultime notizie leggendo le probabili formazioni di Salernitana Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Salernitana Inter. Partono nettamente favoriti gli ospiti nerazzurri e il segno 2 è quotato a 1,45, mentre poi si sale già a quota 4,75 in caso di segno X per il pareggio, oppure fino a 6,75 volte la posta in palio sul segno 1, naturalmente se dovesse vincere la Salernitana allo stadio Arechi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER

LE SCELTE DI SOUSA

Paulo Sousa, nelle probabili formazioni di Salernitana Inter, potrebbe affidarsi a un modulo 3-4-2-1 e allora vediamo anche quali potrebbero essere gli undici giocatori titolari: in porta naturalmente Ochoa, protetto da una difesa a tre formata da Daniliuc, l’ex Pirola (cresciuto nel vivaio nerazzurro) e Gyomber; a centrocampo invece potremmo avere Sambia come esterno destro, Vilhena e Coulibaly nel cuore della mediana della Salernitana e infine Bradaric come esterno sinistro; qualche metro più avanti, potremmo infine aspettarci nel reparto offensivo dei campani l’altro ex Candreva e Boulaye Dia sulla trequarti a supporto del centravanti Piatek, che invece sentirà aria di derby.

LE MOSSE DI INZAGHI

Potrebbe esserci un po’ di turnover nerazzurro invece nelle probabili formazioni di Salernitana Inter, anche se i problemi fisici di alcuni giocatori limitano la possibilità di scelta per mister Simone Inzaghi. Molto dunque sarà da verificare in extremis e ci prendiamo qualche libertà, come quella di ipotizzare Bellanova esterno destro o di dare spazio ad Asllani nel cuore della mediana. In difesa invece manca pure lo squalificato D’Ambrosio, quindi indichiamo sempre Onana in porta e davanti a lui tre fra Darmian, Acerbi, De Vrij e Bastoni. A centrocampo ecco allora Bellanova, Barella, magari anche Asllani come mezzala e Brozovic in cabina di regia, con Gosens favorito su Dimarco a sinistra per non chiedere troppo all’italiano, da poco tornato disponibile e già titolare martedì sera a Torino. Infine in attacco molti dubbi, diciamo Lukaku-Lautaro Martinez ma ci sono molte incertezze.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Pirola, Gyomber; Sambia, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Brozovic, Asllani, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











