Probabili formazioni Salernitana Juventus/ Diretta tv, mosse obbligate per Colantuono

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Salernitana Juventus, sfida della 15^ giornata di Serie A che pure si accenderà solo domani sera all’Arechi alle ore 20.45. Dopo un brutto scivolone occorso solo lo scorso fine settimana con l’Atalanta, la Vecchia Signora cerca riscatto in casa del fanalino di coda del campionato: intenzione di Allegri trovare grinta e risultato contro i campani, pur dovendo scendere in campo con una orsa affatto al completo (si è fermato pure Chiesa negli ultimi giorni).

Di contro però il club granata, che pure decimato dalle assenze ha chiuso il precedente turno con un buon pareggio per 1-1 contro il Cagliari. Per Colantuono e i suoi un punto che serve poco in classifica, ma che dà sicuramente coraggio, specie in vista della sfida di domani sera. Andiamo a vedere ora da vicino le mosse per le probabili formazioni di Salernitana Juventus.

SALERNITANA JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo subito che purtroppo non è prevista una diretta tv di Salernitana Juventus, perché la partita sarà trasmessa soltanto su DAZN: questa è una delle sfide che per la 15^ giornata di campionato sono esclusiva della piattaforma. Di conseguenza la visione sarà riservata soltanto agli abbonati che la potranno seguire in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS

LE MOSSE DI COLANTUONO

Per sfidare la Vecchia Signora, Colantuono dovrebbe confermare un po’ l’11 chiamato in causa contro il Cagliari solo pochi giorni fa: le tante assenze riducono non poco lo spazio di manovra del tecnico. Fissato il 4-3-1-2 di partenza ecco che avremo domani ancora Belec tra i pali, mentre in difesa si faranno avanti dal primo minuto Gyomber e Gagliolo, mentre in corsia sarà spazio per Veseli e Ranieri. A centrocampo irrinunciabile ancora Di Tacchio, con Coulibaly e Obi al fianco del regista del gioco: in avanti non dovrebbero mancare Bonazzoli, Djuric e Simy, ancora titolari.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Si contano parecchie assenze pesanti anche per i bianconeri: Allegri per disegnare le probabili formazioni di Salernitana e Juventus non potrà optare per un gran turnover, nonostante il calendario ben fitto. Con Chiellini ancora non al top della forma, avremo ancora il duo Bonucci-De Ligt al centro della difesa mentre il reparto sarà completato sull’esterno da Cuadrado e Pellegrini (sempre che ad Alex Sandro non venga chiesto di fare gli straordinari). Si accendono poi alcuni ballottaggi a centrocampo, dove di fatto solo Locatelli pare sicuro della propria maglia da titolare: alla vigilia del match dovrebbe essere Bentancur ad affiancare domani l’ex Sassuolo, con Bernardeschi e Rabiot schierati sull’esterni (ma attenzione a Kulusevski). Da valutare poi le condizioni di Morata in attacco: possibile spazio per Kean dunque, al fianco del solito Dybala.

IL TABELLINO

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Coulibaly; Bonazzoli; Djuric, Simy. All. Colantuono.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Bernadeschi, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Dybala, Kean All. Allegri.



