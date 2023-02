Probabili formazioni Salernitana Juventus/ Diretta tv: Vlahovic titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Salernitana Juventus ci avviciniamo alla partita che domani sera completare la ventunesima giornata di Serie A allo stadio Arechi, dove i padroni di casa andranno a caccia di una vittoria da ricordare, anche perché varrebbe il clamoroso sorpasso in classifica ai danni della Juventus, oltre che naturalmente un ulteriore passo avanti verso la salvezza, traguardo che con questo ritmo dovrebbe essere alla portata per gli uomini di Davide Nicola, che con il colpaccio contro il Lecce ha ottenuto il primo successo del 2023 e anche il primo sorriso dopo il rientrato esonero.

Acque sicuramente più agitate alla Juventus, alle prese con l’intrecciarsi inevitabile delle vicende di campo e di quelle societarie. Il -15 di penalizzazione e un solo punto raccolto nelle ultime tre partite, con la delusione cocente della sconfitta casalinga contro il Monza, hanno reso pessima la situazione in campionato degli uomini di Massimiliano Allegri e di certo non può bastare la qualificazione per la semifinale di Coppa Italia per riportare il sereno. Arriverà la ripartenza anche in campionato? Intanto, andiamo a scoprire quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Salernitana Juventus…

SALERNITANA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Salernitana Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS

LE SCELTE DI NICOLA

Nelle probabili formazioni di Salernitana Juventus, ecco che l’allenatore campano Davide Nicola dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 della vittoria di Lecce, quindi con Candreva come ala destra sulla stessa linea di Piatek e Dia, con l’ex Milan che agirà nei panni del centravanti e il senegalese invece allargato a sinistra per completare il tridente. Dall’altra parte del campo, il portiere della Salernitana sarà ancora una volta Ochoa, protetto da una difesa a quattro con Sambia in ballottaggio con Lovato a destra, Troost-Ekong e uno tra Bronn e Daniliuc nella coppia centrale, Bradaric infine sulla corsia di sinistra; quanto al centrocampo, ecco le mezzali L. Coulibaly e Vilhena, mentre il ruolo di regista è conteso tra il giovane di scuola Juventus Nicolussi Caviglia e Bohinen.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, per le probabili formazioni di Salernitana Juventus ci aspettiamo che Massimiliano Allegri confermi il 3-5-2, ormai diventato suo modulo di fiducia. In porta naturalmente Szczesny, davanti a lui potremmo vedere la difesa tutta brasiliana con Danilo, Bremer e Alex Sandro, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Gatti; nel folto centrocampo a cinque, sono in lotta a destra De Sciglio e Chiesa (naturalmente con il figlio d’arte sarebbe un assetto ben più offensivo), mentre poi avremo Fagioli, il regista Locatelli e Rabiot nel cuore della mediana, più Kostic come esterno sinistro; in attacco infine staremo a vedere se Vlahovic potrà essere titolare, come già in Coppa Italia giovedì scorso, oppure se sarà Kean a giocare al fianco di Di Maria.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS: IL TABELLINO

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; L. Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. All. Nicola.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.











