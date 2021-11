Probabili formazioni Salernitana Juventus/ Quote, Allegri perde Chiesa (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS: CHI GIOCA ALL’ARECHI?

Le probabili formazioni di Salernitana Juventus ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20:45 di martedì 30 novembre, presso lo stadio Arechi: si torna subito in campo per la 15^ giornata di Serie A 2021-2022, nel turno infrasettimanale i bianconeri vanno alla ricerca di immediato riscatto dopo aver perso anche contro l’Atalanta, in casa, allontanandosi a questo punto in modo definitivo dallo scudetto ma anche in maniera sostanziale dalla possibilità di giocare la prossima Champions League, ovviamente l’obiettivo minimo in questo momento della stagione.

Crisi nera per la Juventus, mentre la Salernitana ha agguantato il Cagliari all’ultimo respiro rimanendogli attaccato in classifica, ma anche mantenendo il passo del Genoa e rubando punti allo Spezia. Un turno se non altro positivo anche se è arrivato solo un pareggio; adesso sarà interessante valutare quello che succederà all’Arechi, ma prima la nostra valutazione deve riguardare le scelte che verranno operate dai due allenatori, e quindi possiamo entrare maggiormente nel dettaglio andando a leggere le probabili formazioni di Salernitana Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Salernitana Juventus, quindi andiamo a vedere quali siano le quote previste da questo bookmaker per la partita di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vale 8,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio vi farebbe guadagnare 5,25 volte la cifra giocata, infine il segno 2 che regola l’eventualità della squadra in trasferta porta in dote una vincita equivalente a 1,35 volte l’importo che avrete scelto di investire su questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS

LE SCELTE DI COLANTUONO

Per le probabili formazioni di Salernitana Juventus Stefano Colantuono deve fare i conti con l’assenza di Strandberg, e quella del tutto probabile di Ribéry: in difesa quindi dovrebbe essere Veseli a completare un reparto che sarà guidato da Gyomber e che si comporrà anche di Gagliolo oltre che del portiere Belec, mentre in attacco la coppia favorita per iniziare questa partita è quella formata da Federico Bonazzoli e Djuric, anche perché Simy non è al top. Quello che cambierà sarà presumibilmente l’assetto tattico: Colantuono dovrebbe infatti giocare con il 3-5-2, insieme a Di Tacchio dunque vedremo due mezzali che sarebbero Obi e Lassana Coulibaly, mentre Mamadou Coulibaly è ai box. A completare la squadra granata ci saranno come sempre gli esterni: a destra Zortea resta favorito su Kechrida, a sinistra invece tutto apparecchiato per una maglia da titolare a Luca Ranieri.

I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri studia le probabili formazioni di Salernitana Juventus con il 4-4-2, ma perde anche Federico Chiesa: ennesima tegola di una stagione sfortunata, l’ex Fiorentina raggiunge Danilo in infermeria e dunque per il tecnico bianconero la soluzione potrebbe essere quella di far scalare nuovamente Cuadrado come terzino, inserendo invece Bernardeschi nei quattro di centrocampo. Questo perché De Sciglio, che sembrava sulla via del recupero, potrebbe essere fuori dai giochi anche per questa trasferta; dunque scelte sempre più obbligate, a sinistra Luca Pellegrini potrebbe far rifiatare Alex Sandro mentre in porta Perin si prepara a prendere il posto di Szczesny. Per il resto, oltre a Bonucci e De Ligt come difensori centrali, dovremmo vedere Rabiot come quarto di centrocampo a sinistra; in mezzo Bentancur e Locatelli partono favoriti (McKennie poi è acciaccato), davanti Dybala e Morata sono insidiati da Kean, in particolar modo lo spagnolo che dopo le ultime prestazioni negative si potrebbe accomodare in panchina.

IL TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, L. Ranieri; Djuric, F. Bonazzoli. Allenatore: Stefano Colantuono

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri



